Американец сделал заплыв на лодке из грибов
Фото: theguardian
Американский художник и миколог Сэм Шумейкер преодолел около 40 км по открытому океану на каяке, полностью выращенном из грибного мицелия, сообщает Zakon.kz.
Так он хотел привлечь внимание к грибам как к прочному и экологичному материалу, который в перспективе может заменить пластик. Об этом пишет The Guardian.
По информации издания, каяк не был собран из отдельных грибов – его буквально вырастили целиком. Шумейкер использовал старый рыболовный каяк как форму.
Фото: theguardian
Он заполнил ее органическим субстратом, "засеянным" мицелием дикого трутовика Ganoderma polychromum.
Фото: theguardian
Ранее новая яхта стоимостью почти 1 млн долларов затонула у берегов Турции.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript