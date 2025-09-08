#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Наука и технологии

Американец сделал заплыв на лодке из грибов

Лодка из грибов, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 08:35 Фото: theguardian
Американский художник и миколог Сэм Шумейкер преодолел около 40 км по открытому океану на каяке, полностью выращенном из грибного мицелия, сообщает Zakon.kz.

Так он хотел привлечь внимание к грибам как к прочному и экологичному материалу, который в перспективе может заменить пластик. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, каяк не был собран из отдельных грибов – его буквально вырастили целиком. Шумейкер использовал старый рыболовный каяк как форму.

Фото: theguardian

Он заполнил ее органическим субстратом, "засеянным" мицелием дикого трутовика Ganoderma polychromum.

Фото: theguardian

Ранее новая яхта стоимостью почти 1 млн долларов затонула у берегов Турции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря
Наука и технологии
00:09, 08 сентября 2025
На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря
В Индии успешно прооперировали младенца, внутри которого был другой плод
Наука и технологии
07:58, 07 сентября 2025
В Индии успешно прооперировали младенца, внутри которого был другой плод
В Мертвом море зафиксировали "солевой снегопад"
Наука и технологии
07:22, 07 сентября 2025
В Мертвом море зафиксировали "солевой снегопад"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: