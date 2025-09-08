Американец сделал заплыв на лодке из грибов

Американский художник и миколог Сэм Шумейкер преодолел около 40 км по открытому океану на каяке, полностью выращенном из грибного мицелия, сообщает Zakon.kz.

Так он хотел привлечь внимание к грибам как к прочному и экологичному материалу, который в перспективе может заменить пластик. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, каяк не был собран из отдельных грибов – его буквально вырастили целиком. Шумейкер использовал старый рыболовный каяк как форму.

Фото: theguardian

Он заполнил ее органическим субстратом, "засеянным" мицелием дикого трутовика Ganoderma polychromum.

Фото: theguardian

Ранее новая яхта стоимостью почти 1 млн долларов затонула у берегов Турции.