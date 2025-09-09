Странные "синие пуговицы" вынесло на туристические пляжи

Студенистые шарики размером с монетку окрашены в яркий синий или зеленый цвета и плавают на поверхности океана, сообщает Zakon.kz.

По данным NDTV, Вирджиния-Бич (США), известный своими залитыми солнцем песками и мягкими волнами, в этом сентябре стал неожиданным местом встречи необычного морского обитателя. Отдыхающие в районах Сэндбридж и Дэм-Нек сообщали о наблюдениях "синих пуговиц" – крошечных, неземных существ, напоминающих миниатюрных медуз, которых выбрасывает на берег.

Эти студенистые шарики плавают на поверхности океана. Однако под их милым, похожим на пуговицу очарованием скрывается сильная боль, которая может превратить прогулку в мучительное испытание.

Согласно сообщению Wavy, наблюдения начались около 5 сентября, когда местный житель сфотографировал существо на пляже Дэм-Нек. Эксперты Вирджинского аквариума и Центра морских наук быстро идентифицировали их как Porpita porpita, или "синие пуговицы".

"Это колония животных, работающих вместе", – пояснил Роберт Донован, специалист по морским животным.

Выяснилось, что они дрейфуют по ветру и течениям, не контролируя свой путь. Донован предупредил, что даже у выброшенных на берег особей в щупальцах сохраняются жалящие нематоцисты, способные вызвать острую, жгучую боль, похожую на укус медузы.

"Вылезайте из воды, если увидите такую ​​особь, и не трогайте ее на песке. Укус довольно сильный", – посоветовал он.

Спасатели и Департамент здравоохранения Вирджинии также опубликовали предупреждения, призывающие к бдительности в эти последние теплые дни.

