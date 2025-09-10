#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые сделали в Антарктиде впечатляющее открытие

Льды, океан, тюлени, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 02:40 Фото: pixabay
Немецкая исследовательская группа открыла новый метод производства энергетического ресурса с помощью солнца, который может быть использован как альтернатива ископаемым видам топлива, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoportal, это открытие "перепишет историю" и изменит курс развития отрасли возобновляемой энергетики.

"Летом здесь всегда светло. Это солнечное излучение можно использовать для энергообеспечения исследовательской инфраструктуры", – отметила физик-эколог Кира Рефельд из Гейдельбергского университета.

Исследователи представили новый метод производства самого загадочного энергетического ресурса в мире, которым станет солнечный водород, что не только уменьшит зависимость местных исследовательских станций от ископаемого топлива, но и может стать основой для других отдаленных районов с похожим суровым климатом.

"Команда использовала полупроводниковые материалы, которые могут расщеплять молекулы воды на кислород и водород, используя только солнечную энергию, даже в суровых, холодных условиях. Термоаккумулирующая система, в которой фотоэлектрический модуль находится вблизи стенки электролизного резервуара, улучшает тепловую диффузию. Это привело к стабильному, устойчивому и эффективному производству солнечного водорода", – объяснили в Ecoportal.

Как проанализировали в Министерстве энергетики США, переход на возобновляемые источники энергии для обеспечения электроэнергией части станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе позволит сэкономить почти 57 миллионов долларов в течение 15 лет.

Однако необходимо инвестировать в такой проект 9,7 млн долларов, а окупится он через два года. Благодаря такому открытию на Южном полюсе существенно уменьшатся выбросы углерода и связанные с ними угрозы загрязнения.

Ранее мы сообщали о том, что ученых ошеломила находка, обнаруженная под антарктическим льдом. Также в Тихом океане впервые обнаружили "темный кислород".

Аксинья Титова
