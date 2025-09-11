#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.89
629.53
6.34
Наука и технологии

Мощный взрыв черной дыры может переписать историю Вселенной – исследование

черная дыра, взрыв, вселенная, наука , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 01:51 Фото: pixabay
Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте заявили, что вероятность наблюдать взрыв так называемой первичной черной дыры (ПЧД) в ближайшие десять лет превышает 90%, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Первичные черные дыры, по теории Стивена Хокинга, могли возникнуть вскоре после Большого взрыва и со временем должны испускать излучение, терять массу и в итоге взрываться. До сих пор считалось, что такие события происходят крайне редко – раз в 100 тысяч лет.

Американские физики предложили новую модель, учитывающую возможный "темный электрический заряд" у ПЧД. По их расчетам, это повышает вероятность взрыва в обозримом будущем.

Наблюдение излучения Хокинга стало бы первым подтверждением существования первичных черных дыр и помогло бы расширить знания о составе Вселенной, включая природу темной материи.

Ранее сообщалось, что неизвестную квазилуну, которая десятилетиями незаметно следовала по орбите возле Земли, обнаружили ученые

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Сильные магнитные бури обрушатся на Землю
Наука и технологии
17:16, 11 сентября 2025
Сильные магнитные бури обрушатся на Землю
У Земли нашли новую квазилуну
Наука и технологии
12:11, 11 сентября 2025
У Земли нашли новую квазилуну
Ученый создал зрелищную 3D-модель затонувшей подлодки Второй мировой войны
Наука и технологии
06:59, 11 сентября 2025
Ученый создал зрелищную 3D-модель затонувшей подлодки Второй мировой войны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: