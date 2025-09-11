Мощный взрыв черной дыры может переписать историю Вселенной – исследование

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте заявили, что вероятность наблюдать взрыв так называемой первичной черной дыры (ПЧД) в ближайшие десять лет превышает 90%, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Первичные черные дыры, по теории Стивена Хокинга, могли возникнуть вскоре после Большого взрыва и со временем должны испускать излучение, терять массу и в итоге взрываться. До сих пор считалось, что такие события происходят крайне редко – раз в 100 тысяч лет.

Американские физики предложили новую модель, учитывающую возможный "темный электрический заряд" у ПЧД. По их расчетам, это повышает вероятность взрыва в обозримом будущем.

Наблюдение излучения Хокинга стало бы первым подтверждением существования первичных черных дыр и помогло бы расширить знания о составе Вселенной, включая природу темной материи.

