Археологи разгадали тайну одной из самых странных находок в Андах

Ученые разгадали тайну объекта в Андах – так называемой "Полосы Дыр" или "Поля ям" на Змеиной горе в Перу. Более 5200 отверстий, вырытых в склонах горы, десятилетиями не имели научного объяснения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WIONews, бытовали мнения, что это могут быть неиспользованные могилы или остатки бывшего сада.

Эти отверстия, каждое диаметром около 1,8 метра и глубиной до 1 метра, образуют полосу длиной 1,6 километра у подножия горы. Они впервые привлекли внимание мира в 1933 году благодаря аэрофотографии в журнале "National Geographic".

Тогда археологи предполагали, что это неиспользованные могилы доинкской цивилизации. Однако новые данные опровергают эту теорию. Исследование проводили с помощью дронов для точной низковысотной съемки, что позволило получить детальные изображения.

Микроботанический анализ образцов почвы из отверстий обнаружил следы кукурузы и древних диких растений, которые использовались для плетения корзин.

Ученые считают, что ямы служили хранилищами для товаров на древнем базаре, где собирались странствующие торговцы – от морских купцов до караванов с ламами, а также фермеры и рыбаки. Здесь обменивались локальными продуктами, такими как кукуруза и хлопок. Со временем место, вероятно, превратилось в систему учета дани для администрации инков.

