Новую древнюю рептилию обнаружили на "поле битвы" белемнитов в Германии

В Баварии, в карьере Мистельгау, международная группа палеонтологов обнаружила новый вид морской рептилии, жившей около 180 млн лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет научный журнал Fossil Record, окаменелость принадлежит ранее неизвестному виду ихтиозавра, получившему название Eurhinosaurus mistelgauensis. Эти древние морские рептилии напоминали современных дельфинов или тунцов, но принадлежали к совершенно другому биологическому классу.

Согласно данным издания, новый вид обладает значительно удлиненной верхней челюстью, напоминающей клюв рыбы-меч. Однако, по словам ученых, этот экземпляр заметно отличается от известных ранее видов. В частности, он имеет необычное строение скелета – особенно массивная и хорошо развитая грудная клетка. Также эксперты отметили уникальное соединение черепа и шейного отдела позвоночника, что может указывать на иное поведение или образ жизни по сравнению с другими ихтиозаврами.

Уточняется, что скелет длиной около четырех метров палеонтологи нашли в геологическом слое, известном как "поле битвы" белемнитов (отряд вымерших головоногих моллюсков). Эта территория богата останками древних головоногих моллюсков. Плита уже давно изучается археологами – раскопки здесь ведутся с 1998 года и регулярно приносят уникальные результаты.

"Новое открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию морских рептилий. Особенности анатомии Eurhinosaurus mistelgauensis говорят о том, что эти животные могли занимать особую экологическую нишу и, возможно, имели отличные от своих сородичей способы охоты или передвижения в воде", – рассказал руководитель исследования Гаэль Шпихер из швейцарского музея JURASSICA.

Ранее останки загадочного животного возрастом 12 миллионов лет представили миру ученые Перу.