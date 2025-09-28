#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Наука и технологии

Новую древнюю рептилию обнаружили на "поле битвы" белемнитов в Германии

новую древнюю рептилию обнаружили в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 20:19 Фото: blog.pensoft.net
В Баварии, в карьере Мистельгау, международная группа палеонтологов обнаружила новый вид морской рептилии, жившей около 180 млн лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет научный журнал Fossil Record, окаменелость принадлежит ранее неизвестному виду ихтиозавра, получившему название Eurhinosaurus mistelgauensis. Эти древние морские рептилии напоминали современных дельфинов или тунцов, но принадлежали к совершенно другому биологическому классу.

Согласно данным издания, новый вид обладает значительно удлиненной верхней челюстью, напоминающей клюв рыбы-меч. Однако, по словам ученых, этот экземпляр заметно отличается от известных ранее видов. В частности, он имеет необычное строение скелета – особенно массивная и хорошо развитая грудная клетка. Также эксперты отметили уникальное соединение черепа и шейного отдела позвоночника, что может указывать на иное поведение или образ жизни по сравнению с другими ихтиозаврами.

Уточняется, что скелет длиной около четырех метров палеонтологи нашли в геологическом слое, известном как "поле битвы" белемнитов (отряд вымерших головоногих моллюсков). Эта территория богата останками древних головоногих моллюсков. Плита уже давно изучается археологами – раскопки здесь ведутся с 1998 года и регулярно приносят уникальные результаты.

"Новое открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию морских рептилий. Особенности анатомии Eurhinosaurus mistelgauensis говорят о том, что эти животные могли занимать особую экологическую нишу и, возможно, имели отличные от своих сородичей способы охоты или передвижения в воде", – рассказал руководитель исследования Гаэль Шпихер из швейцарского музея JURASSICA.

Ранее останки загадочного животного возрастом 12 миллионов лет представили миру ученые Перу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Парк Юрского периода: коллекцию возрастом в десятки миллионов лет собрала любитель-палеонтолог в Актау
10:57, 01 октября 2024
Парк Юрского периода: коллекцию возрастом в десятки миллионов лет собрала любитель-палеонтолог в Актау
Уникальное открытие сделали археологи в Абайской области
12:53, 15 ноября 2023
Уникальное открытие сделали археологи в Абайской области
Диалог Восток-Запад и Великая степь: Моральные ценности и дипломатия с древних времен до современности (Тажиев Аскар Сагиевич)
10:23, 30 мая 2020
Диалог Восток-Запад и Великая степь: Моральные ценности и дипломатия с древних времен до современности (Тажиев Аскар Сагиевич)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: