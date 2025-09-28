Новую древнюю рептилию обнаружили на "поле битвы" белемнитов в Германии
Как пишет научный журнал Fossil Record, окаменелость принадлежит ранее неизвестному виду ихтиозавра, получившему название Eurhinosaurus mistelgauensis. Эти древние морские рептилии напоминали современных дельфинов или тунцов, но принадлежали к совершенно другому биологическому классу.
Согласно данным издания, новый вид обладает значительно удлиненной верхней челюстью, напоминающей клюв рыбы-меч. Однако, по словам ученых, этот экземпляр заметно отличается от известных ранее видов. В частности, он имеет необычное строение скелета – особенно массивная и хорошо развитая грудная клетка. Также эксперты отметили уникальное соединение черепа и шейного отдела позвоночника, что может указывать на иное поведение или образ жизни по сравнению с другими ихтиозаврами.
Уточняется, что скелет длиной около четырех метров палеонтологи нашли в геологическом слое, известном как "поле битвы" белемнитов (отряд вымерших головоногих моллюсков). Эта территория богата останками древних головоногих моллюсков. Плита уже давно изучается археологами – раскопки здесь ведутся с 1998 года и регулярно приносят уникальные результаты.
"Новое открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию морских рептилий. Особенности анатомии Eurhinosaurus mistelgauensis говорят о том, что эти животные могли занимать особую экологическую нишу и, возможно, имели отличные от своих сородичей способы охоты или передвижения в воде", – рассказал руководитель исследования Гаэль Шпихер из швейцарского музея JURASSICA.
Ранее останки загадочного животного возрастом 12 миллионов лет представили миру ученые Перу.