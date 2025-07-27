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Мир

Три беспилотника обнаружили над АЭС в Японии

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 09:53 Фото: Х/GeoWarScope
Три беспилотника неизвестной принадлежности вторглись в закрытое воздушное пространство над атомной станцией "Гэнкай" на юго-западном японском острове Кюсю, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Kyodo, о дронах власти информировала энергетическая компания Kyushu Electric Power – владелец АЭС.

"Беспилотники не причинили какого-либо ущерба, атомная станция работает в обычном режиме. Полиция ведет поиск дронов-нарушителей", – говорится в публикации.

Отмечается, что в Японии запрещено без особого разрешения запускать беспилотные аппараты в воздушное пространство над важными объектами инфраструктуры, включая АЭС.

Сейчас на атомной станции "Гэнкай" идет демонтаж двух энергоблоков, выработавших свой ресурс. В то же время там с 2018 года возобновили работу два более новых энергоблока. На них были проведены дополнительные работы по усилению мер безопасности в соответствии с ужесточенными правилами, принятыми после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года.

Ранее стало известно, что в Японии планируют построить первую с 2011 года АЭС. 

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Андрей Дюсупов
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