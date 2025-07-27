Три беспилотника обнаружили над АЭС в Японии
По данным агентства Kyodo, о дронах власти информировала энергетическая компания Kyushu Electric Power – владелец АЭС.
"Беспилотники не причинили какого-либо ущерба, атомная станция работает в обычном режиме. Полиция ведет поиск дронов-нарушителей", – говорится в публикации.
Отмечается, что в Японии запрещено без особого разрешения запускать беспилотные аппараты в воздушное пространство над важными объектами инфраструктуры, включая АЭС.
昨日の玄海原子力発電所の核物質防護情報— ゆるふわ怪電波☆埼玉 (@yuruhuwa_kdenpa) July 26, 2025
所属不明のドローン3機編隊が侵入したのか…
仮に自爆ドローンでも大したダメージは与えられないだろうけど不安になるな pic.twitter.com/E9wMYRbIl3
Сейчас на атомной станции "Гэнкай" идет демонтаж двух энергоблоков, выработавших свой ресурс. В то же время там с 2018 года возобновили работу два более новых энергоблока. На них были проведены дополнительные работы по усилению мер безопасности в соответствии с ужесточенными правилами, принятыми после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года.
Ранее стало известно, что в Японии планируют построить первую с 2011 года АЭС.