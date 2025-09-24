Турецкий сейсмолог предупредил о сильном землетрясении

Несмотря на то, что в районе Сындыгы турецкой провинции Балыкесир уже несколько дней подряд фиксируются землетрясения, сейсмическое напряжение все еще не ушло, сообщает Zakon.kz.

По данным Haber Global, профессор геофизики Ахмет Эрджан сделал предупреждение по этому поводу.

По его словам, только за последние три дня в регионе зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,6, 4,2 и 4,7. Ранее здесь уже происходили более сильные землетрясения – 6,1, 5,1 и 5,0.

"Сейсмическое напряжение все еще сохраняется. Если произойдет крупное землетрясение – это не станет неожиданностью", – отметил эксперт.

Ученый также напомнил, что многие здания в Сындыгы получили повреждения и призвал людей как можно скорее переехать в строящиеся в районе дома государственного застройщика, которые возводятся в надежной и безопасной зоне.

