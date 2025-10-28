#АЭС в Казахстане
Мир

"Причина устанавливается": КНДР запустила крылатую ракету в сторону Желтого моря

Пляж, песок, вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 04:30 Фото: freepik
Северная Корея осуществила испытание стратегической крылатой ракеты в Желтом море. Речь идет о пуске ракеты класса "море-поверхность", сообщает Zakon.kz.

По данным Yonhap News Agency, это произошло 28 октября. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее южнокорейские военные заявили, что Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити позже рассказала, что северокорейская ракета не пролетала над исключительной экономической зоной страны в Японском море.

До этого, в октябре, власти КНДР представили ракету "Хвасон-20". Пхеньян назвал ее своим "самым мощным образцом ядерного оружия".

Ранее стало известно, что США отказались от самого быстрого самолета в мире.

Аксинья Титова
