"Причина устанавливается": КНДР запустила крылатую ракету в сторону Желтого моря

КНДР запустила крылатую ракету в сторону Желтого моря
Северная Корея осуществила испытание стратегической крылатой ракеты в Желтом море. Речь идет о пуске ракеты класса "море-поверхность", сообщает Zakon.kz.
По данным Yonhap News Agency, это произошло 28 октября. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее южнокорейские военные заявили, что Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити позже рассказала, что северокорейская ракета не пролетала над исключительной экономической зоной страны в Японском море.
До этого, в октябре, власти КНДР представили ракету "Хвасон-20". Пхеньян назвал ее своим "самым мощным образцом ядерного оружия".
