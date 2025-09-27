#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

На Солнце усиливаются вспышки, последствия для Земли пока неясны

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 11:45 Фото: freepik
Активность вспышек на Солнце 27 сентября 2025 года будет существенно повышенной, сообщает Zakon.kz.

На Солнце ожидается заметный рост активности вспышек, пишет РКБ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам специалистов, динамика указывает на то, что вероятность дальнейшего усиления таких процессов также сохраняется.

Ученые пояснили, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась стабильной и не вызывала поводов для беспокойства. Однако они подчеркнули, что последствия солнечных вспышек для Земли пока сложно прогнозировать.

25 сентября продолжительная вспышка на Солнце ударила по Земле.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
