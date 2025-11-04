#Народный юрист
Наука и технологии

Солнечный шторм на подходе: что ждет Землю к выходным

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 12:15 Фото: Telegram/lpixras
Рост солнечной активности продолжается, но пока происходит на безопасном расстоянии от Земли, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября 2025 года заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"На Солнце продолжает наблюдаться выход на видимую с Земли сторону двух больших центров активности, оба из которых возвращаются к планете повторно. Ранее эти группы проходили по солнечному диску в середине октября, после чего из-за вращения Солнца ушли за правый (западный) горизонт и вот теперь снова появились уже на восточном, доказывая, что Солнце, как и Земля, круглое (не сомневаемся, что будут возражения). Верхняя из двух групп при прошлом прохождении была наиболее активной и, по сути, в одиночку тогда обеспечила почти 10-кратный рост вспышечной активности. Эта же группа, судя по всему, после этого произвела несколько вспышек X уровня уже на обратной стороне. На данный момент основная активность также наблюдается в ней. В каталогах данный активный центр по не вполне очевидным причинам был разделен на 2 группы: 4272 (передние пятна) и 4274 (дальние пятна). Вспышки в каталоге приписываются сейчас в основном дальней группе (4274). Нижняя группа получила вчера номер 4275".

Ученые напомнили, что за прошедшие сутки на Солнце зарегистрировано 5 сильных вспышек уровня M. Самое сильное событие, балла M5.0 (50% от высшего балла X), произошло в середине дня, около 13:00 по московскому времени (около 15:00 по времени Астаны).

"Индекс вспышечной активности за это время вырос с около 4 до более 7 по 10-балльной шкале. При прошлом прохождении по диску данные области выходили на уровень 8 из 10, при том что тогда чисто визуально имели меньше энергии, поэтому, скорее всего, это не предел, и активность будет расти. Обе области явно более склонны к производству отдельных сильных вспышек, чем к растрачиванию энергии на множество мелких событий. По этой причине вероятности вспышек высшего балла присутствуют на довольно высоком уровне, в том числе сегодня".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, выбросы плазмы из вспышечных центров пока идут мимо Земли.

"Верхняя область сейчас удалена от направления на Землю примерно на 60 градусов, что считается безопасным. Но уже завтра в это время этот угол сократится до 45 градусов, и выбросы смогут начать цеплять Землю краем. К выходным же оба активных центра по сути выйдут на линию Солнце-Земля. Наиболее интересным моментом является "молчание" нижнего активного центра, который является более крупным и потенциально более опасным. Надо заметить, что таким же неразговорчивым он был и при прошлом прохождении. Не хочется думать, что он упрямо третью неделю копит энергию на какой-то один-единственный супервзрыв. Но, вообще, как известно, в тихом омуте".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее ученые заявили, что Солнце взбунтовалось – за сутки зафиксированы три мощные вспышки.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
