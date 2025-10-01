Спутник Сатурна хранит тайну: там нашли условия для инопланетной жизни
Об этом пишет Daily Mail.
Выводы основаны на данных космического аппарата "Кассини", который в 2008 году зафиксировал выбросы гейзеров на Южном полюсе спутника и собрал образцы кристаллов льда. Анализ показал, что в свежих частицах содержатся сложные органические молекулы, включая предшественники аминокислот.
"Энцелад теперь отвечает всем критериям, чтобы считаться миром, способным поддерживать жизнь", – отметил ведущий автор исследования, доктор Нозаир Хаваджа из Свободного университета Берлина.
По его словам, даже если жизнь там не будет найдена, это все равно станет важным открытием, поскольку поднимет вопрос о причинах ее отсутствия при наличии подходящих условий.
Энцелад – шестой по величине спутник Сатурна диаметром около 500 километров. Он покрыт ледяной коркой, под которой находится океан жидкой воды. Гейзеры выбрасывают эту воду в космос, и часть частиц формирует одно из колец планеты.
Ученые подчеркивают, что органические молекулы формируются именно в подледном океане, а не под воздействием солнечного излучения. Это увеличивает вероятность того, что на Энцеладе могут происходить биологически значимые процессы.
ЕКА планирует в будущем миссию на спутник, которая позволит собрать образцы льда из шлейфов и, возможно, впервые совершить посадку на его поверхность.
Ранее сообщалось, что вечером в среду, 1 октября, геомагнитная обстановка вновь обострилась из-за усиления солнечного ветра.