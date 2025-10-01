Спутник Сатурна хранит тайну: там нашли условия для инопланетной жизни

Спутник Сатурна Энцелад обладает всеми необходимыми условиями для существования жизни, заявили исследователи Европейского космического агентства (ЕКА), сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail.

Выводы основаны на данных космического аппарата "Кассини", который в 2008 году зафиксировал выбросы гейзеров на Южном полюсе спутника и собрал образцы кристаллов льда. Анализ показал, что в свежих частицах содержатся сложные органические молекулы, включая предшественники аминокислот.

"Энцелад теперь отвечает всем критериям, чтобы считаться миром, способным поддерживать жизнь", – отметил ведущий автор исследования, доктор Нозаир Хаваджа из Свободного университета Берлина.

По его словам, даже если жизнь там не будет найдена, это все равно станет важным открытием, поскольку поднимет вопрос о причинах ее отсутствия при наличии подходящих условий.

Энцелад – шестой по величине спутник Сатурна диаметром около 500 километров. Он покрыт ледяной коркой, под которой находится океан жидкой воды. Гейзеры выбрасывают эту воду в космос, и часть частиц формирует одно из колец планеты.

Ученые подчеркивают, что органические молекулы формируются именно в подледном океане, а не под воздействием солнечного излучения. Это увеличивает вероятность того, что на Энцеладе могут происходить биологически значимые процессы.

ЕКА планирует в будущем миссию на спутник, которая позволит собрать образцы льда из шлейфов и, возможно, впервые совершить посадку на его поверхность.

