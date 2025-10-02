#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

"Вселенная закончится Большим сжатием": физики назвали дату гибели мира

физики из США назвали дату гибели мира, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 19:05 Фото: pixabay
Физики Корнельского университета во главе с Генри Тайем провели исследование и пришли к выводу, что Вселенная, возможно, не будет бесконечно расширяться, что опровергает теорию астронома Александра Фридмана о темной энергии от 1922 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной теории, отмечает Popular Science, вселенная начала свое существование около 13,8 млрд лет назад после Большого взрыва. Однако данные о конечной судьбе вселенной остаются неоднозначными. Долгие десятилетия ученые считали, что вселенная будет бесконечно расширяться, однако в последние годы некоторые эксперты предложили другие теории, такие как "долгий заморозок" или даже "большой разрыв".

Теперь же физики из США представили новые данные о темной энергии, полученные из нескольких обсерваторий, которые внесены в модель Вселенной с космологической постоянной.

Как уточняется, эта константа была впервые описана Альбертом Эйнштейном в 1917 году и использовалась для компенсации гравитационного притяжения в статичной вселенной. Хотя после подтверждения расширения вселенной Эдвардом Хабблом в 1929 году космологическая постоянная была отвергнута, позднее ученые вернулись к ней с разными значениями в зависимости от теории.

"Новые данные, по-видимому, указывают на то, что космологическая постоянная отрицательна и что Вселенная закончится Большим сжатием", – отметил Тай.

По данным двух крупных отчетов, опубликованных ранее в этом году – "Обзор темной энергии" и "Спектроскопический инструмент темной энергии". Данные проекты были организованы с целью выяснить, является ли 68% всей массы и энергии во Вселенной, называемой темной материей, чисто космологической постоянной. Вместо подтверждения этой гипотезы, выяснилось, что действуют другие силы

Хотя эти "силы" остаются загадкой, команда Тая экспериментировала с введением гипотетической частицы с крайне низкой массой в космические уравнения. Изначально она вела себя как космологическая константа в ранние эпохи существования Вселенной, однако позже начала действовать иначе. Это привело к изменению постоянной на отрицательную.

"Раньше люди говорили, что если космологическая постоянная отрицательна, то Вселенная рано или поздно коллапсирует. Это не ново. Однако здесь модель показывает, когда и как Вселенная коллапсирует", – добавил физик.

Уточняется, что в случае подтверждения гипотезы Вселенная достигнет своего максимума через 11 млрд лет. Ожидается, что после физика и отрицательная космологическая постоянная определят, начнется ли процесс сжатия к одной точке. Через 33 млрд лет вселенная должна будет сжаться в ничто. Это также может быть еще одной убедительной гипотезой, однако на текущий момент она основана на последних доступных данных о некоторых из наиболее интригующих компонентов космоса.

Ранее ученые расшифровали радиосигнал, который летел по Вселенной 10 млрд лет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
