Какой размер женских губ более привлекателен для мужчин

Психологи Университета Сиднея и Университета Квинсленда доказали, что размер губ может заметно изменить восприятие привлекательности. При этом стандарты красоты зависят не только от пола человека, на которого смотрят, но и от того, кто оценивает внешность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Proceedings of the Royal Society B, участникам исследования показали фотографии мужских и женских лиц с измененными с помощью редактирования губами – от очень тонких до заметно увеличенных. Люди оценивали привлекательность каждого изображения по шкале.

Опрос показал, что женские лица кажутся привлекательнее с немного увеличенными губами, а мужские – с чуть более тонкими. При этом предпочтения зависели от пола наблюдателя: женщины чаще выбирали более пухлые женские губы, тогда как мужчины отдавали предпочтение естественным.

Во второй части эксперимента эксперты поняли, что восприятие можно быстро "перенастроить". После того как участники несколько секунд смотрели на лицо с увеличенными губами, им начинали нравиться и другие лица с более крупными губами. Аналогичный эффект наблюдался и в обратную сторону – после просмотра тонких губ. Он срабатывал даже тогда, когда участникам показывали только губы, без остальной части лица. Это доказывает, что мозг способен по отдельности обрабатывать и "настраивать" восприятие отдельных черт.

Психологи пришли к выводу, что механизм объясняет, почему мода на внешность и популярные эстетические тренды меняются так быстро. Постоянное присутствие в информационном поле изображений людей с увеличенными губами способно смещать восприятие нормы – и формировать феномен, который ученые называют "лип-дисморфией".

Лип-дисморфия (себя-дисморфия) – это селфи-дисморфия, форма дисморфофобии, при которой человек чрезмерно фиксируется на недостатках своей внешности, отраженных на своих селфи, и постоянно пытается изменить их с помощью фильтров и приложений, что приводит к непринятию своего естественного облика.



