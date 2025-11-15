Можно ли родителям целовать детей в губы

Психолог-сексолог Алина Михайлова объяснила, что целовать в губы можно только младенцев и дошкольников, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что это допустимо, только если маленькие дети не отстраняются и не смущаются. В других случаях выразить свои чувства к ребенку можно при помощи объятий или поцелуев в щеки и лоб.

По мнению специалиста, если ребенку больше шести лет, поцелуи в губы приобретают социальную, гендерную и сексуальную нагрузку.

"Особенно важно прекратить это делать против воли ребенка или в присутствии других людей, ведь уважение к границам тела – главный урок, который он получает от родителей", – сказала сексолог.

