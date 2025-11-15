#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Советы

Можно ли родителям целовать детей в губы

можно ли целовать детей в губы, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 20:18 Фото: pixabay
Психолог-сексолог Алина Михайлова объяснила, что целовать в губы можно только младенцев и дошкольников, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что это допустимо, только если маленькие дети не отстраняются и не смущаются. В других случаях выразить свои чувства к ребенку можно при помощи объятий или поцелуев в щеки и лоб.

По мнению специалиста, если ребенку больше шести лет, поцелуи в губы приобретают социальную, гендерную и сексуальную нагрузку.

"Особенно важно прекратить это делать против воли ребенка или в присутствии других людей, ведь уважение к границам тела – главный урок, который он получает от родителей", – сказала сексолог.

Ранее психолог детского сада "Қарлығаш" Марина Полищукова рассказала Zakon.kz, как подготовить ребенка к новому периоду жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Какой размер женских губ более привлекателен для мужчин
01:06, 07 октября 2025
Какой размер женских губ более привлекателен для мужчин
Бьянка Цензори рассказала, почему не любит целоваться с Канье Уэстом
03:15, 07 сентября 2024
Бьянка Цензори рассказала, почему не любит целоваться с Канье Уэстом
"Целовал в губы". Охранника арестовали за домогательства к шестикласснице в Алматы
23:11, 01 ноября 2023
"Целовал в губы". Охранника арестовали за домогательства к шестикласснице в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: