Советы

Исследование показало, что организованность и активность могут быть предикторами долгой жизни

Фото: freepik
Новые исследования указывают на то, что организованность, активность и готовность поддержать других не только делают человека более успешным, но и могут продлить жизнь, сообщает Zakon.kz.

В то же время стресс, тревожность и резкие перепады настроения связаны с повышенными рисками ранней смертности.

К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в Journal of Psychosomatic Research. По их словам, личностные черты способны служить индикатором здоровья наравне с артериальным давлением или уровнем холестерина.

"Мы изучали не общие типы личности вроде экстраверсии или добросовестности, а конкретные характеристики, которые люди отмечали в стандартных опросниках", – объяснил Рене Меттус, психолог и соавтор исследования.

Самым показательным оказалось слово "активный". Те, кто описывал себя так, имели на 21% меньший риск умереть в период наблюдения, даже с учетом возраста, пола и состояния здоровья. Схожий эффект показали такие качества, как жизнерадостность, организованность, трудолюбие, ответственность и готовность помогать.

В исследовании приняли участие более 22 тысяч взрослых, которых наблюдали от 6 до 28 лет в рамках четырех крупных проектов. По словам другого автора, Параика О’Суиллеавхайна из Лимерикского университета, именно внимание к деталям делает результаты особенно ценными: "Личность действует не как общее влияние, а как набор конкретных привычек и установок, которые реально влияют на продолжительность жизни".

Ученые отмечают, что положительные черты в среднем продлевают жизнь, тогда как склонность к невротизму – тревожность, капризность или раздражительность – повышает риск преждевременной смерти.

При этом исследователи подчеркивают: речь не о фатальном приговоре.

"Никто не обречен умереть раньше из-за того, что слишком переживает, или жить вечно из-за того, что всегда сдержан и организован", – сказал Меттус.

Авторы добавляют, что образ жизни и привычки – курение, физическая активность, питание – частично объясняют связь между личностью и здоровьем, но не полностью. По мнению специалистов, такие качества, как организованность, помогают лучше соблюдать режим и медицинские рекомендации, а активность способствует укреплению социальных связей и психологической устойчивости.

"Эликсира молодости" – лекарства, способного омолодить организм, – конечно, не существует. Однако способы отсрочить старение все же есть. Подробнее – читайте по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
