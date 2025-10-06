Ученые попробовали на вкус бизона, жившего 50 тысяч лет назад

В 1984 году группа ученых решилась на любопытный гастрономический эксперимент, приготовив и съев рагу из мяса бизона, жившего 50 тысяч лет назад. Небольшую часть шеи бизона нарезали кубиками и томили в кастрюле с бульоном и овощами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет iflscience.com, тело степного бизона было обнаружено золотоискателями Аляски в 1979 году. Это единственный известный пример плейстоценового бизона, извлеченного из вечной мерзлоты.

Возраст бизона, которого прозвали Синим Малышом (Blue Babe) – в честь синего оттенка его шкуры, обусловленного минералом вивианитом, – первоначально датировали примерно 36 тыс. лет назад. Однако более поздний радиоуглеродный анализ, проведенный Центром прикладных изотопных исследований при Университете Джорджии, скорректировал эту оценку до 50-55 тыс. лет.

Фото: UA Museum of the North

Через несколько лет, в 1984 году, судьба находки получила неожиданный поворот. Поддавшись одновременно научному любопытству и антропологической причуде, один из исследователей решил приготовить и съесть часть животного.

Идея принадлежала Дейлу Гатри, палеонтологу из Университета Аляски в Фэрбанксе, который руководил первыми раскопками. Когда финский таксидермист Эйрик Гранквист завершил реставрацию образца в 1984 году, Гатри приготовил ужин с рагу из куска шеи Голубого Малыша.

Ученый описал мясо как "немного жесткое", но отметил, что его аромат напоминает говядину с землистым, грибным привкусом – результат выдержки, равной пяти ледниковым периодам. При этом никаких последствий для здоровья ученых от этого ужина не было.

