Наука и технологии

Как формировались первые сообщества: археологи пришли к новым выводам

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 18:33 Фото: pixabay
Археологи исследовали зубы, найденные в древних поселениях в современной Сирии, и пришли к новым выводам о жизни первых земледельцев мира, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Science X, эксперты проанализировали изотопный состав стронция и кислорода в зубной эмали 71 человека, которые жили между 11 600 и 7500 лет назад – на протяжении всего неолита. Полученные данные позволили установить, где именно вырос каждый из людей: на месте или в другом регионе, что помогло восстановить невидимые ранее миграционные связи между ранними земледельческими сообществами.

Согласно химическим анализам и характеру погребальных обрядов, большинство жителей оставались на одном месте, формируя устойчивые общины. Но к концу неолитического периода исследователи заметили любопытную тенденцию: женщины чаще мужчин покидали родные поселения. Ученые связывают это с распространением патрилокальных традиций, когда женщины переезжали в другие деревни для заключения браков, тогда как мужчины оставались на родине. По мнению археологов, такие перемещения могли служить биологической цели – предотвращению близкородственных связей.

Ученые отметили, что мигранты – как женщины, так и мужчины – получали по смерти то же отношение, что и местные жители. Их хоронили в одинаковых позах и с теми же обрядами. Некоторые погребения объединяли людей из разных мест происхождения, что говорит о высокой степени социальной интеграции и открытости древних сообществ.

Археологи уточняют, что мобильность не означала изоляцию. Напротив, неолитические деревни принимали новых членов, включая их в жизнь сообщества на равных. По мнению авторов статьи, эти находки меняют наше понимание становления первых земледельческих культур: уже в самом начале человеческой оседлости существовали механизмы социальной гибкости, равенства и включенности.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили сенсационную находку в пустыне Саудовской Аравии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
