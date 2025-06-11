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Наука и технологии

Выключатель аппетита обнаружили ученые в мозге

выключатель аппетита обнаружили ученые в мозге, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 22:45 Фото: pixabay
Специалиста Института физики Макса Планка обнаружили у мышей сеть нейронов, которая буквально "выключает" чувство голода – сразу после того, как животное почувствует запах еды. Но у мышей с ожирением этот механизм не работает, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Nature Metabolism, эксперты выявили новую группу нервных клеток в медиальной перегородке мозга, которая напрямую связана с обонятельной луковицей – первым узлом обработки запахов. Как только мышь улавливает аромат еды, нейроны активируются и вызывают ощущение насыщения. При этом сами по себе вкусы и запахи, не связанные с едой, эту реакцию не вызывают.

"Скорее всего, это эволюционный механизм. В дикой природе мышь, которая ест быстро и уходит, имеет больше шансов не попасться хищнику", – объяснил автор исследования Янис Булк.

Но у мышей с ожирением, отмечает издание, этот механизм отключен: запах еды не вызывает активации нейронов, и они продолжают есть в обычном объеме. Ученые отмечают, что ожирение само по себе может нарушать работу обонятельной системы – включая и новую группу нейронов.

У человека эти нейроны тоже есть. Более того, некоторые исследования показывают, что определенные запахи перед едой снижают аппетит – но только у стройных. У полных людей запахи, наоборот, усиливают чувство голода. Новое открытие может объяснить, почему.

"Теперь мы знаем, что обоняние играет ключевую роль в регуляции аппетита. И если у одних людей запах еды вызывает сытость, а у других – нет, это значит, что подход к профилактике переедания должен быть индивидуальным", – добавила руководитель исследования Софи Стекюлорум.

Ранее ученые выяснили, при каком весе лица людей наиболее привлекательны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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