Когда на Земле закончится сильнейшая в 2025 году магнитная буря

Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, постепенно идет на спад, но может наблюдаться еще около суток, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 ноября, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"В пике, который наблюдался вчера, геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3-G4.7, что ни разу не наблюдалось в 2025 году (иными словами событие является самой сильной бурей года), но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был", – говорится в сообщении.

В лаборатории рассказали, что общая динамика события выглядела понятной – к Земле должны были последовательно прийти три выброшенных с Солнца газовых облака, из которых особенно сильным выглядело третье.

"В настоящий момент предполагается, что самый сильный и быстрый выброс, шедший последним, как и ожидалось, догнал по дороге к Земле движущиеся впереди два более ранних облака, но не поглотил их, а смял и разогнал своим фронтом, сильно увеличив их скорость и ударную силу, но, соответственно, затормозившись о них и сильно утратив собственную пробивную способность. В результате, к Земле пришла единая протяженная магнито-плазменная структура, в которой с трудом различались границы между отдельными элементами", – отметили ученые.

И первый удар по Земле, который произвели разогнанные и сжатые передние облака, в результате, оказался самым сильным, а основное замедленное ядро главного выброса проходит мимо планеты.

"Регистрируемые сейчас скорости солнечного ветра в 800-1000 км/с имеют существенно более низкие значения, чем ожидавшиеся 1400 км/с, но это совпадает с представлением, что часть энергии была передана двигавшимся впереди структурам...", – продолжили в лаборатории.

Там указывают, что в данный момент солнечная активность после формирования серии крупных вспышек снизилась из-за недостатка энергии. Возможность повторных сильных взрывов считает маловероятной, да и центры солнечной активности ушли с линии Солнце-Земля и утратили возможность влияния на нас.





"После завершения текущей магнитной бури ожидается довольно длительная стабилизация, возможно до конца ноября", – резюмировали ученые.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, кто наиболее остро может реагировать на магнитные бури.