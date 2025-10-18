#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Наука и технологии

Климатологи предрекли полное озеленение Сахары до конца века

Пастения в пустыне, небо, песок, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 03:30 Фото: unsplash
Сахара – крупнейшая на Земле, олицетворяющая лишенную жизни пустошь. Однако климатические изменения, происходящие на планете, в ближайшие десятилетия могут озеленить это место, сообщает Zakon.kz.

Недавно опубликованная статья в журнале Nature показывает, как глобальное потепление изменит осадки на Африканском континенте к концу XXI века. Исследование базируется на данных 40 климатических моделей CMIP6 – самых современных инструментах для прогнозирования погоды в будущем.

По прогнозам ученых, в Африке в целом интенсивность осадков летом (то есть в сезон муссонов для северной части и влажный период для южной) будет расти.

В сценариях с высокими выбросами парниковых газов до 2100 года средний прирост осадков может составить от 7% в Западной Африке до невероятных 75% в Сахаре. В Восточной Африке и Центральной части дожди усилятся на 15-25%, что потенциально улучшит ситуацию с обеспечением водой и сельским хозяйством.

При этом в некоторых регионах Африки, вроде Намибии, осадки наоборот уменьшатся на 5%. В Юго-Восточной Африке и на Мадагаскаре изменения минимальны, но неоднородны: например, центр региона высохнет, а север и восток станут более влажными.

Эти изменения ученые объясняют трансформациями в движении воздушных масс (ветров и восходящих потоков) и повышением влажности воздуха в результате глобального потепления. Другими словами, воздух теплеет, а теплый воздух держит больше влаги, чем холодный. А когда теплый воздух поднимается вверх, он охлаждается и выливает дождем "лишнюю" влагу.

Последствия для Африки будут значительными. На этом континенте 80% сельского хозяйства полностью зависит от дождей. Рост осадков может спасти урожаи в засушливых районах, но усилит эрозию почв и вызовет частые наводнения. При этом уменьшение осадков в юго-западной части континента наоборот грозит голодом и массовыми миграциями.

Ранее сейсмологи нашли главную зону "мегаземлетрясений" в мире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые предрекли изменение карты Земли
13:30, 12 мая 2023
Ученые предрекли изменение карты Земли
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета
20:05, 06 мая 2024
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета
20 человек погибли в пустыне Сахара во время рекордного наводнения
11:25, 12 октября 2024
20 человек погибли в пустыне Сахара во время рекордного наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: