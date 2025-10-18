Климатологи предрекли полное озеленение Сахары до конца века

Сахара – крупнейшая на Земле, олицетворяющая лишенную жизни пустошь. Однако климатические изменения, происходящие на планете, в ближайшие десятилетия могут озеленить это место, сообщает Zakon.kz.

Недавно опубликованная статья в журнале Nature показывает, как глобальное потепление изменит осадки на Африканском континенте к концу XXI века. Исследование базируется на данных 40 климатических моделей CMIP6 – самых современных инструментах для прогнозирования погоды в будущем.

По прогнозам ученых, в Африке в целом интенсивность осадков летом (то есть в сезон муссонов для северной части и влажный период для южной) будет расти.

В сценариях с высокими выбросами парниковых газов до 2100 года средний прирост осадков может составить от 7% в Западной Африке до невероятных 75% в Сахаре. В Восточной Африке и Центральной части дожди усилятся на 15-25%, что потенциально улучшит ситуацию с обеспечением водой и сельским хозяйством.

При этом в некоторых регионах Африки, вроде Намибии, осадки наоборот уменьшатся на 5%. В Юго-Восточной Африке и на Мадагаскаре изменения минимальны, но неоднородны: например, центр региона высохнет, а север и восток станут более влажными.

Эти изменения ученые объясняют трансформациями в движении воздушных масс (ветров и восходящих потоков) и повышением влажности воздуха в результате глобального потепления. Другими словами, воздух теплеет, а теплый воздух держит больше влаги, чем холодный. А когда теплый воздух поднимается вверх, он охлаждается и выливает дождем "лишнюю" влагу.

Последствия для Африки будут значительными. На этом континенте 80% сельского хозяйства полностью зависит от дождей. Рост осадков может спасти урожаи в засушливых районах, но усилит эрозию почв и вызовет частые наводнения. При этом уменьшение осадков в юго-западной части континента наоборот грозит голодом и массовыми миграциями.

