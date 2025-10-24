Аллергия, грибки и язвы: чем может быть опасен грим на Хэллоуин
Как пишет The Conversation, часто люди покупают белые или кроваво-красные линзы. Однако осложнения после ношения декоративных линз варьируются от легких – сухости, жжения и раздражения – до тяжелых: инфекций, язв роговицы и необратимого снижения зрения.
По данным издания, нередко в дешевых материалах содержатся опасные пигменты и металлы, включая хлор и железо, которые раздражают слизистую глаза и могут вызывать аллергию. Кроме того, красители, используемые в таких линзах, повышают способность микробов "прилипать" к их поверхности, что многократно увеличивает риск инфекции.
Отмечается, что в случае, если линзы неправильно подобраны по форме или материалу, они могут травмировать роговицу. Через микротрещины в глаз легко проникают бактерии, вирусы и грибки, вызывая воспаление – кератит. В тяжелых случаях инфекция приводит к образованию язвы и потере зрения.
Как уточняется, часто страдают новички, которые впервые решают примерить карнавальные линзы. Они не знают, как правильно их чистить и хранить. Многие промывают их водой или даже слюной – а это категорически запрещено. В водопроводной воде могут жить амебы Acanthamoeba, способные вызвать крайне болезненное воспаление роговицы. Линзы и контейнеры для хранения следует очищать только специальным раствором, а не водой.
Не советуют людям обращаться за советом к искусственному интеллекту – нейросеть не способна провести осмотр и оценить состояние глаз. При любых сомнениях нужно консультироваться с офтальмологом или оптиком.
Эксперты напоминают несколько простых правил безопасности. Линзы нужно покупать только в проверенных оптических салонах, мыть руки перед каждым использованием, не делиться ими с другими людьми, надевать до макияжа и снимать перед сном. При малейшем ощущении дискомфорта или покраснении линзы нужно немедленно снять и обратиться к врачу.
