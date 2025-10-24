Аллергия, грибки и язвы: чем может быть опасен грим на Хэллоуин

Офтальмологи в преддверии Хэллоуина предупредили людей о том, что некоторые аксессуары, которые часто используют во время праздника, могут стать причиной серьезных проблем со зрением, вплоть до слепоты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, часто люди покупают белые или кроваво-красные линзы. Однако осложнения после ношения декоративных линз варьируются от легких – сухости, жжения и раздражения – до тяжелых: инфекций, язв роговицы и необратимого снижения зрения.

По данным издания, нередко в дешевых материалах содержатся опасные пигменты и металлы, включая хлор и железо, которые раздражают слизистую глаза и могут вызывать аллергию. Кроме того, красители, используемые в таких линзах, повышают способность микробов "прилипать" к их поверхности, что многократно увеличивает риск инфекции.

Отмечается, что в случае, если линзы неправильно подобраны по форме или материалу, они могут травмировать роговицу. Через микротрещины в глаз легко проникают бактерии, вирусы и грибки, вызывая воспаление – кератит. В тяжелых случаях инфекция приводит к образованию язвы и потере зрения.

Как уточняется, часто страдают новички, которые впервые решают примерить карнавальные линзы. Они не знают, как правильно их чистить и хранить. Многие промывают их водой или даже слюной – а это категорически запрещено. В водопроводной воде могут жить амебы Acanthamoeba, способные вызвать крайне болезненное воспаление роговицы. Линзы и контейнеры для хранения следует очищать только специальным раствором, а не водой.

Не советуют людям обращаться за советом к искусственному интеллекту – нейросеть не способна провести осмотр и оценить состояние глаз. При любых сомнениях нужно консультироваться с офтальмологом или оптиком.

Эксперты напоминают несколько простых правил безопасности. Линзы нужно покупать только в проверенных оптических салонах, мыть руки перед каждым использованием, не делиться ими с другими людьми, надевать до макияжа и снимать перед сном. При малейшем ощущении дискомфорта или покраснении линзы нужно немедленно снять и обратиться к врачу.

