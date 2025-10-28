Астрофизики выяснили, откуда взялись метеориты

Моделирование Солнечной системы показало, насколько весомую роль в ней сыграл Юпитер: его гравитация не только спасла Землю и все ближайшие к Солнцу планеты от безвременной гибели, но заодно сформировала большинство метеоритов, которые ученые находят, сообщает Zakon.kz.

По итогам моделирования развития Солнечной системы в первые миллионы лет существования они получили интересный сценарий, который изложили в недавней статье, выложенной на сервере arXiv.org.

Исследователи из Университета Райса (США) пришли к выводу, что именно Юпитер создал это второе поколение небольших небесных тел. Как пишут исследователи, газовый гигант не просто разделил протопланетный диск – его гравитация породила спиральные волны плотности. В результате с внутренней стороны возникли зоны повышенного давления.

По мнению ученых, эти области стали "ловушками" для пыли, газа и развивающихся посреди всего этого зародышей планет. Вещество в них замедлялось еще сильнее, но притяжение Юпитера не позволяло ему никуда уйти.

Похоже, в этих гравитационных "сетях" сформировались более поздние метеориты, и в них же попали будущие Меркурий, Венера, Земля и Марс. Именно Юпитер удержал их от стремительного дрейфа к Солнцу, а значит, от весьма вероятного уничтожения еще в "младенческом" возрасте.

Ранее недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю.