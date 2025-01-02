Какие признаки рака часто игнорируют

Специалисты американского медицинского центра Mayo Clinic назвали пять основных признаков рака, которые большинство пациентов игнорируют, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New England Journal of Medicine, среди основных признаков присутствуют затяжной кашель, изжога, изменение формы и размера родинок, увеличение лимфатических узлов и наличие крови в кале.

Руководитель исследования, онколог Дарен Ковал, предупредил, что затяжной кашель выступает самым часто игнорируемым признаком. По его словам, речь идет о кашле, который продолжается более трех недель без очевидных причин. Он может сигнализировать о наличии раковых опухолей в легких.

Кроме того, пишет издание, тревожным симптомом является хроническая изжога, указывающая на возможное развитие новообразований в горле или пищеводе. Специалисты призывают при частом рефлюксе обязательно обратиться к врачам.

Также эксперты настоятельно советуют обращать внимание на изменения в области родинок, особенно если появляются ощущения жжения или зуда. Длительное увеличение лимфатических узлов и наличие крови в стуле также входят в перечень симптомов, которые не следует игнорировать.

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