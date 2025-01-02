Какие признаки рака часто игнорируют
Как пишет New England Journal of Medicine, среди основных признаков присутствуют затяжной кашель, изжога, изменение формы и размера родинок, увеличение лимфатических узлов и наличие крови в кале.
Руководитель исследования, онколог Дарен Ковал, предупредил, что затяжной кашель выступает самым часто игнорируемым признаком. По его словам, речь идет о кашле, который продолжается более трех недель без очевидных причин. Он может сигнализировать о наличии раковых опухолей в легких.
Кроме того, пишет издание, тревожным симптомом является хроническая изжога, указывающая на возможное развитие новообразований в горле или пищеводе. Специалисты призывают при частом рефлюксе обязательно обратиться к врачам.
Также эксперты настоятельно советуют обращать внимание на изменения в области родинок, особенно если появляются ощущения жжения или зуда. Длительное увеличение лимфатических узлов и наличие крови в стуле также входят в перечень симптомов, которые не следует игнорировать.
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