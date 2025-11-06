Вселенная движется к обратному "Большому взрыву", заявили ученые

Ученые из Университета Йонсэ в Сеуле (Южная Корея) обнаружили признаки того, что Вселенная больше не ускоряется, а напротив – начинает замедлять свое расширение, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрофизики пришли к выводу, что в будущем космос может перейти к стадии "большого сжатия" – обратному процессу "большого взрыва", когда пространство начнет сжиматься, а не расширяться, и в итоге может вернуться к исходному состоянию.

Проанализировав возраст около 300 галактик, исследователи установили, что звезды в ранней Вселенной обладали иными свойствами и порождали более слабые вспышки сверхновых. Это может означать, что скорость расширения пространства со временем уменьшилась.

"Наши данные указывают на то, что Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения, а темная энергия изменяется значительно быстрее, чем предполагалось ранее", – отметил руководитель исследования, профессор Янг-Вук Ли.

