Ученые нашли воду у молодой звезды, похожей на Солнце

Ученые впервые обнаружили лед с необычным составом воды рядом с молодой звездой, напоминающей раннее Солнце, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, подтверждает гипотезу о том, что часть воды в нашей Солнечной системе могла возникнуть задолго до рождения самого Солнца – еще в древнем межзвездном облаке газа и пыли.

Речь идет о так называемой полутяжелой воде – молекуле HDO, где один из атомов водорода заменен на дейтерий, его тяжелую форму. Такая вода формируется исключительно в условиях крайне низких температур, например, в темных межзвездных туманностях. До сих пор ученым не удавалось напрямую зафиксировать такую воду в протозвездных системах.

"Мы впервые увидели четкий след полутяжелой воды во льду рядом с молодой звездой. Это значит, что вода могла появиться еще до рождения самой звезды", – пояснила аспирантка Лейденского университета и ведущий автор исследования Кэти Славичинска.

Открытие сделано возле звезды L1527 – она находится на начальной стадии своего развития, но, по мнению ученых, может напоминать Солнце в его младенческом возрасте.

Примечательно, что соотношение обычной и полутяжелой воды в найденном льду совпадает с тем, что наблюдается в кометах и других ледяных телах Солнечной системы. Это дает основание полагать, что молекулы воды могли сохраняться практически без изменений на протяжении миллионов лет и преодолеть огромные расстояния – от межзвездных облаков до планет вроде Земли.

Исследователи планируют расширить поиски и изучить десятки подобных звезд, чтобы лучше понять, насколько распространена такая "дородовая" вода во Вселенной.





"Фактически мы наблюдаем происхождение воды, которая, возможно, в какой-то момент стала частью наших тел. Это удивительное путешествие молекулы от космоса до жизни", – отметила профессор Эвайн ван Дишек, соавтор исследования.

А ранее международная команда исследователей из США и Великобритании предупредила, что уровень закисления океанов достиг опасной отметки и превысил одну из ключевых планетарных границ –пределов, за которыми экосистемы могут начать необратимые изменения.

