В Албании нашли самое большое в мире подземное термальное озеро

Группа чешских исследователей обнаружила крупнейшее в мире подземное термальное озеро в районе Вромонер на юге Албании. Оно скрыто на дне широкой 100-метровой пещеры, сообщает Zakon.kz.

После многолетних исследований экспедиция провела измерения, подтвердив масштаб этого уникального природного явления.

Фото: Neuron Foundation

Ученые обратили внимание на плотный шлейф пара, поднимающийся из известнякового образования. Следуя этому следу, они вышли к пещере глубиной более 100 метров, которую первооткрыватели назвали Атмос (Atmos). С помощью мобильного лазерного сканера им удалось заглянуть внутрь подземной камеры, где и обнаружилось огромное озеро с мощным термальным притоком.

Его назвали Нейрон (Neuron) в честь фонда, который профинансировал экспедицию. Размеры водоема: длина – 138,3 м, ширина – 42 м, а периметр составляет 345 м. Объем достигает внушительных 8 335 кубических метров минерализованной термальной воды.

Ранее команда ученых под руководством Кейлы Гофорт из Университета Северной Каролины впервые доказала, что черепахи с помощью напоминающих танцы движений ориентируются по магнитному полю Земли.