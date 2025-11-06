Чем опасна надвигающаяся на Землю мощная магнитная буря и кого она затронет

Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт рассказал о возможном влиянии спрогнозированной на 7 ноября магнитной бури, сообщает Zakon.kz.

Как уже рассказывали ученые, ожидающаяся магнитная буря может стать одной из самых сильных за последний год. Но ее реальное воздействие часто преувеличивается.

"Известно, что за процессы вызывают магнитные бури, это процессы на Солнце. Солнце – это кипящий термоядерный котел, и кипит там плазма… она удерживается на Солнце просто притяжением... Притяжение не всегда удерживает эту плазму, иногда она вырывается из-под влияния тяготения, и тогда вот эти сгустки плазмы распространяются уже за пределы короны Солнца... В том числе вот такой сгусток может направиться на Землю и, более того, попасть в Землю", – пояснил RT эксперт.

Натан Эйсмонт продолжил, что при столкновении солнечной плазмы с магнитным полем Земли возникает колебание, похожее на удар молота в колокол, которое и называют магнитной бурей.

Что касается влияния на людей, эксперт отметил, что настоящей чувствительностью обладают немногие.

"Есть люди, которые к этому чувствительны, они испытывают дискомфорт. Таких людей мало, и эти люди про себя это знают и принимают лекарства. Но, к сожалению, есть еще люди, которые прислушиваются к масс-медиа. Когда им говорят, что магнитная буря и самочувствие будет не слишком хорошее, они действительно начинают себя чувствовать плохо. Но это вот такая внушаемость", – подчеркнул он.

Гораздо более серьезные последствия, по словам эксперта, магнитные бури могут нести для техники. В периоды пиковой активности раздувшаяся атмосфера тормозит спутники. Мощные бури также способны вызывать неполадки в магистральных электросетях.

При этом ученый успокоил, что сейчас солнечная активность снижается, двигаясь к минимуму своего 12-летнего цикла.

"Сейчас мы не в максимуме. Что это означает? Что и сила этих всплесков меньше, и частота их тоже меньше", – добавил Эйсмонт.

Он также отметил прогресс в системах предупреждения: специальные спутники, расположенные ближе к Солнцу, позволяют узнавать о мощном выбросе примерно за 20 минут до его достижения Земли, что достаточно для перевода критической инфраструктуры в безопасный режим.

Отметим, что на Земле уже начались магнитные бури, не такие мощные, как ожидаемая 7 ноября, но тоже сильные.