Наука и технологии

Тайну рождения Луны раскрыли ученые Австралии

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 19:27 Фото: pixabay
В Австралии геологи проанализировали изотопы стронция и кальция в архейских породах возрастом более 3 млрд лет и выяснили, что мантия Земли начала терять первичный состав значительно позже предполагаемого времени гигантского столкновения, породившего Луну, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nature, материал нашли в архейских анортозитах и лейкогаббро в возрасте от 3,7 до 2,8 млрд лет. Эти породы сохранили уникальные сведения о ранней мантии Земли. Самый древний образец был взят из комплекса в Западной Австралии и продемонстрировал рекордно низкое отношение изотопов стронция – самое первозданное из всех, когда-либо зафиксированных на Земле.

Отмечается, что это соотношение близко к значениям, найденным в лунных породах, что указывает на единое происхождение изотопных систем Земли и Луны после гигантского столкновения около 4,5 млрд лет назад. Однако признаки истощенной мантии – то есть мантии, из которой уже частично образовалась кора, – появились лишь спустя миллиард лет. По словам ученых, это значит, что активное формирование континентальной коры началось сравнительно поздно – после 3,5 млрд лет назад.

Согласно данным научной работы, обнаруженные изотопные соотношения помогают уточнить не только временные рамки роста континентов, но и момент, когда Земля и Луна окончательно обменялись веществом и изотопами после столкновения. По итогам анализа ученые предложили уточненную модель изотопной эволюции Земли, которая впервые напрямую согласует данные о мантии, континентах и происхождении Луны.

Ранее сообщалось, что второе за год суперлуние озарило небо Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
