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Южная Корея через 60 лет рискует остаться без грунтовых вод – исследование

Южная Корея может лишиться грунтовых вод, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 23:05 Фото: pixabay
Ученые из Института экологических и энергетических технологий и Университета науки и технологий Пхохана выяснили, что Южная Корея рискует истощить свои грунтовые воды уже к 2080 году, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Science of the Total Environment, расчеты специалистов основаны на новом статистическом методе, который использовали для анализа данных об уровне воды почти с 200 станций поверхностных и глубинных источников на юге Корейского полуострова в период с 2009 по 2020 год.

Как отмечается, первый и второй главные компоненты показали, что характер уровня воды отражает повторяющиеся сезонные изменения и засухи. В то время как грунтовые воды неглубокого горизонта более чувствительны к сезонности осадков, чем к возникновению засухи, грунтовые воды глубокого уровня имеют обратную тенденцию. Третий основной компонент выявил снижение уровня грунтовых вод на западе Корейского полуострова с 2009 года.

По мнению экспертов, если это снижение глубинных грунтовых вод продолжится, не менее 3 млн человек будут жить в неосвоенных или недавно освоенных районах, практически лишенных подземных источников.

Согласно демографическим прогнозам, к 2080 году население Южной Кореи может сократиться с нынешних 52 млн человек до 30 млн. Это означает, что около 10% жителей государства будут вынуждены обитать в засушливых регионах.

Ранее жителей Атырауской области предупредили о снижении давления воды.

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