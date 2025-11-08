#Народный юрист
Наука и технологии

В руинах погибшей цивилизации нашли зловещее послание людям будущего

Руины, пустыня, небо, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 06:59 Фото: wikipedia
Новые археологические находки в Перу доказывают, что даже без развитой письменности, коренные американцы создали первую цивилизацию почти одновременно с цивилизациями Старого Света, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, публикация раскрывает новые факты об археологическом комплексе, связанном с древней цивилизацией Корал на территории современного Перу. Команда исследователей под руководством археолога Рут Шейди пришла к выводу, что около 4200 лет назад сильная засуха заставила людей покинуть город Карал и переселиться на побережье Тихого океана.

Сегодня археологи изучают два крупных поселения, куда переселились эти люди. И в этих поселениях ученые нашли фризы с изображением жертв голода и с посланиями для будущих поколений.

"Они оставили все эти доказательства, чтобы люди не забывали, что изменение климата было очень серьезным, вызвав кризис в обществе Карал и его цивилизации, и они не хотели, чтобы люди забывали, что это вызвало", – рассказала журналистам Рут Шейди.

Одним из мест, куда переселился народ Карал, был город, руины которого сегодня называют Вичама. Это место находится на побережье Тихого океана, где беженцы смогли выжить, занимаясь рыбной ловлей и земледелием в долине реки Уаура.

Фото: Caral Archaeological Zone

Другое поселение, датируемое 1800-1500 годами до нашей эры, сегодня известно как Пенико. Оно расположено в 16 км к востоку от Карала, в той же долине реки Супе.

По словам археологов, беженцы из Карала перенесли с собой в новые города свои изящные техники изобразительного искусства и архитектуры, включая храмовые пирамиды и углубленные круглые площади, украшенные историческими хрониками на стенах.

Так, в Вичаме на стенах храма археологи нашли неплохо сохранившиеся фрески, изображающие истощенные трупы с впалыми животами и выступающими ребрами. Очевидное послание будущим поколениям о трагедии Карала.

Фризы, оставленные в новых поселениях, несли послание будущим поколениям "не забывать", что повлекло климатическую катастрофу в Карале, говорит археолог.

Ранее физики разрешили 80-летний парадокс самой загадочной формы движения.

Аксинья Титова
