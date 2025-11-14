#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

"Это невозможно": вопреки ожиданиям на Солнце снова произошла сильнейшая вспышка

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 14:38 Фото: xras.ru
14 ноября 2025 года на Солнце снова зафиксировали вспышку, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, событие произошло в той же активной области светила, ставшей источником предыдущей сильнейшей вспышки.

"Да нет. Ну это невозможно. Область та же – 4274... Окончательный балл – X4.05. Область 4274 теперь автор двух самых крупных вспышек года: X5.15 от 11 ноября и X4.05 сегодня", – говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что количество энергии на указанном участке Солнца выглядит уже совершенно необъяснимым.

"Активный центр имеет относительно скромные размеры, которые плохо соответствуют мощности и количеству производимых здесь взрывов. Мощные вспышки в центре начались еще 2-3 недели назад, когда он был на обратной стороне Солнца и, по видимому, стали тогда одной из причин изменения движения объекта 3I/ATLAS, попавшего под прямые удары выброшенных плазменных облаков. После этого взрывная активность в центре, по сути, уже не прекращалась. Вслед за несколькими очень сильными взрывами на обратной стороне Солнца, область, выйдя к Земле, произвела здесь последовательно пять вспышек высшего X уровня (первых с июня 2025 года), а сейчас произвела уже шестую. Взрывы, вопреки ожиданиям, не спадают, а идут по нарастающей", – рассказали в лаборатории.

Там пока исключают возможность заметного влияния этого события на Землю, несмотря на его необычную мощность. Но не исключена вероятность краевого касания. Речь может идти только о слабых и средних воздействиях.

Информация по геомагнитным последствиям появится позже.

Причем ранее ученые утверждали, что после серии крупных вспышек активность на Солнце пойдет на спад и ожидается "стабилизация, возможно, до конца ноября".

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
