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Наука и технологии

У берегов Антарктиды впервые запечатлели редкое существо

Существо, исследования, обитание, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 07:17 Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
Американские ученые из Океанографического института Шмидта впервые получили кадры с редким глубоководным кальмаром вида Gonatus antarcticus. До сих пор никому не удавалось запечатлеть живую особь в естественной среде обитания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал National Geographic, открытие сделали во время научной экспедиции в Антарктиду в конце 2024 года. Головоногого моллюска длиной около метра засняли с помощью дистанционно управляемого аппарата ROV на глубине 2152 метра.

"До этого мы знали об этих кальмарах только по неживым экземплярам или останкам в желудках других животных", – рассказала эксперт по головоногим Кэт Болстад.

Напуганный ярким светом аппарата, кальмар выпустил облако зеленоватых чернил – стандартный защитный механизм головоногих. После нескольких минут наблюдения, в течение которых ученые измерили его размеры с помощью лазеров, существо быстро скрылось в темноте.

Это открытие расширяет знания о биоразнообразии антарктических вод и адаптации организмов к экстремальным условиям полуночной зоны океана.

Ранее в Японии открыли уникальную птицу с трехметровыми крыльями.

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Аксинья Титова
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