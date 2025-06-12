У берегов Антарктиды впервые запечатлели редкое существо
Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
Американские ученые из Океанографического института Шмидта впервые получили кадры с редким глубоководным кальмаром вида Gonatus antarcticus. До сих пор никому не удавалось запечатлеть живую особь в естественной среде обитания, сообщает Zakon.kz.
Как пишет журнал National Geographic, открытие сделали во время научной экспедиции в Антарктиду в конце 2024 года. Головоногого моллюска длиной около метра засняли с помощью дистанционно управляемого аппарата ROV на глубине 2152 метра.
"До этого мы знали об этих кальмарах только по неживым экземплярам или останкам в желудках других животных", – рассказала эксперт по головоногим Кэт Болстад.
Напуганный ярким светом аппарата, кальмар выпустил облако зеленоватых чернил – стандартный защитный механизм головоногих. После нескольких минут наблюдения, в течение которых ученые измерили его размеры с помощью лазеров, существо быстро скрылось в темноте.
Это открытие расширяет знания о биоразнообразии антарктических вод и адаптации организмов к экстремальным условиям полуночной зоны океана.
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