Родители больше заботятся о детях, похожих на них внешне – исследование

Ученые из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия) и их коллеги из США и Бразилии установили, что степень родительской заботы зависит от внешнего сходства ребенка с родителями, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Social Evolution and History. В нем говорится, что ученые проверили, как внешнее сходство влияет на отношение родителей к детям. В исследовании участвовали 1 200 человек – по 300 респондентов из России и США и 600 из Бразилии.

Исследователи опирались на теорию инклюзивной приспособленности, согласно которой родители склонны уделять больше внимания детям, с которыми у них есть заметное генетическое сходство. Визуальное сходство, по мнению ученых, служит простым индикатором таких генетических связей.

Статистический анализ показал, что чем больше ребенок похож на отца, тем активнее он и его родственники участвовали в его воспитании. При этом наблюдалась обратная тенденция со стороны матери – если ребенок был похож на отца, уровень ее вовлеченности и участия ее семьи снижался.

Результаты подтверждают универсальность механизма инклюзивной приспособленности. Забота родителей, по их мнению, распределяется в зависимости от того, в ком они интуитивно видят больше собственных генов. Это, как считают исследователи, может быть одним из эволюционных инструментов для сохранения и распространения генетической информации.

Ранее казахстанцам сообщили хорошую новость о регистрации брака.