#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Наука и технологии

Родители больше заботятся о детях, похожих на них внешне – исследование

Родители, дети, трава, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 07:40 Фото: pexels
Ученые из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия) и их коллеги из США и Бразилии установили, что степень родительской заботы зависит от внешнего сходства ребенка с родителями, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Social Evolution and History. В нем говорится, что ученые проверили, как внешнее сходство влияет на отношение родителей к детям. В исследовании участвовали 1 200 человек – по 300 респондентов из России и США и 600 из Бразилии.

Исследователи опирались на теорию инклюзивной приспособленности, согласно которой родители склонны уделять больше внимания детям, с которыми у них есть заметное генетическое сходство. Визуальное сходство, по мнению ученых, служит простым индикатором таких генетических связей.

Статистический анализ показал, что чем больше ребенок похож на отца, тем активнее он и его родственники участвовали в его воспитании. При этом наблюдалась обратная тенденция со стороны матери – если ребенок был похож на отца, уровень ее вовлеченности и участия ее семьи снижался.

Результаты подтверждают универсальность механизма инклюзивной приспособленности. Забота родителей, по их мнению, распределяется в зависимости от того, в ком они интуитивно видят больше собственных генов. Это, как считают исследователи, может быть одним из эволюционных инструментов для сохранения и распространения генетической информации.

Ранее казахстанцам сообщили хорошую новость о регистрации брака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые рассказали, кто чаще совершает ДТП – женщины или мужчины
09:49, 15 сентября 2024
Ученые рассказали, кто чаще совершает ДТП – женщины или мужчины
Все больше родителей в Казахстане не заботятся о своих детях
13:30, 12 марта 2025
Все больше родителей в Казахстане не заботятся о своих детях
Какие дети чаще становятся любимчиками родителей: ученые сделали неожиданное открытие
15:07, 26 января 2025
Какие дети чаще становятся любимчиками родителей: ученые сделали неожиданное открытие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: