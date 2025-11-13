Сильнейшая магнитная буря года бушует уже 36 часов
Фото: pixabay
Сильная магнитная буря, начавшаяся в ночь на 12 ноября, продолжается на Земле около 36 часов, сообщает Zakon.kz.
Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"Магнитная буря началась вчера около трех часов утра по московскому времени, достигнув уровня G4.7 – самого высокого показателя в этом году, – и продолжается уже примерно 36 часов. Мы ожидаем, что к концу дня она пойдет на спад", – пояснил ученый.
По его словам, степень возмущенности магнитного поля Земли определяется по пятибалльной шкале: от слабого уровня G1 до экстремально сильного G5.
Магнитные бури такого уровня могут вызывать сбои в работе спутниковой связи, навигационных систем и электросетей, а также влиять на самочувствие метеочувствительных людей.
Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, кто наиболее остро может реагировать на магнитные бури.
