#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Наука и технологии

Сильнейшая магнитная буря года бушует уже 36 часов

Магнитная буря, солнце, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 19:13 Фото: pixabay
Сильная магнитная буря, начавшаяся в ночь на 12 ноября, продолжается на Земле около 36 часов, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

"Магнитная буря началась вчера около трех часов утра по московскому времени, достигнув уровня G4.7 – самого высокого показателя в этом году, – и продолжается уже примерно 36 часов. Мы ожидаем, что к концу дня она пойдет на спад", – пояснил ученый.

По его словам, степень возмущенности магнитного поля Земли определяется по пятибалльной шкале: от слабого уровня G1 до экстремально сильного G5.

Магнитные бури такого уровня могут вызывать сбои в работе спутниковой связи, навигационных систем и электросетей, а также влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, кто наиболее остро может реагировать на магнитные бури.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
На Земле началась сильная магнитная буря
09:18, 29 мая 2025
На Земле началась сильная магнитная буря
Сильные магнитные бури обрушились на Землю
11:14, 06 ноября 2025
Сильные магнитные бури обрушились на Землю
Неожиданные магнитные бури бушуют на Земле
09:42, 13 июня 2025
Неожиданные магнитные бури бушуют на Земле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: