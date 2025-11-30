На Солнце появилась третья по размеру активная область года

К Земле вышла активная область 4294, расположенная в южном полушарии Солнца, сообщает Zakon.kz.

Сейчас площадь группы солнечных пятен достигает 800 единиц – это третий показатель в году, пишет лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН 30 ноября 2025 года. Лидером остается область 4079, наблюдавшаяся в мае и достигавшая 1200 единиц.

По словам ученых, через двое суток Земля увидит и вторую крупную область. Речь идет о 4274, которая в начале ноября стала источником двух самых мощных вспышек года. Судя по признакам, она сохранилась на обратной стороне Солнца и должна появиться на северо-восточном лимбе уже сегодня-завтра.

Пока наблюдатели видят лишь верхушки магнитных петель: сами пятна еще за горизонтом. Их состояние и потенциал для новых крупных вспышек пока неизвестны. В прошлый раз область 4274 выходила к Земле с площадью 1100 единиц, максимума она достигала 11–12 ноября.

Несмотря на внушительные размеры уже вышедшей области 4294, внимание специалистов сейчас приковано к северо-восточному лимбу – там должна появиться область 4274, которую называют главной звездой года. Она существует почти два месяца и выходит к Земле уже в третий раз. После нового появления область получит очередной номер, как это принято в солнечной физике.

Сильные вспышки возобновились на Солнце впервые за почти две недели, в ночь на 29 ноября 2025 года звезда произвела целых три события класса М.