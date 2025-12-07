#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Как совместная работа меняет мозговую активность

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 00:19 Фото: pixabay
Специалисты Университета Западного Сиднея выяснили, что люди могут "синхронизироваться" на уровне мозговой активности, когда работают вместе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PLOS Biology, команда требует единых правил и общего способа мышления, и новое исследование показывает, что это отражается в активности мозга уже через доли секунды. Чтобы отличить влияние самой задачи от влияния взаимодействия, исследователи сформировали 24 пары участников и предложили им совместно разработать правила сортировки фигур по различным визуальным признакам. После согласования правил участники работали по очереди, продолжая выполнять одну и ту же задачу. Мозговая активность испытуемых фиксировалась при помощи ЭЭГ (лектроэнцефалографии).

Отмечается, что в первые 45-180 миллисекунд после появления фигуры у всех участников наблюдалась схожая активность – естественная реакция на одно и то же задание. Однако уже через 200 (0,2 секунды) миллисекунд проявилось главное различие: мозговая активность начинала синхронизироваться внутри реальных пар, но не между случайно сформированными псевдопарами. По мере выполнения задания эта согласованность усиливалась, что отражало закрепление общих правил и усиление командной работы.

Согласно данным научной работы, сравнение с псевдопарами подтвердило, что эффект нельзя объяснить лишь тем, что участники следовали одинаковым правилам. Двое незнакомых людей, случайно выбравших похожие критерии сортировки, демонстрировали значительно более слабую согласованность активности мозга, чем реальные напарники, ранее обсуждавшие стратегию.

Ученые уверены, что социальное взаимодействие само по себе формирует нейронные представления и повышает "слаженность" работы двоих человек на физиологическом уровне. Этот подход, считают исследователи, может помочь глубже понять механизмы групповой работы, совместного принятия решений и коммуникации.

Ранее сообщалось, что магнитные бури накроют планету в ближайшие дни.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
