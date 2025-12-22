Багдат Мусин заявил о возможности внедрения нейрочипов в Казахстане

Председатель правления АО Казахтелеком Багдат Мусин рассказал о развитии нейротехнологий и возможностях их применения в Казахстане. Соответствующее заявление он 22 декабря опубликовал в своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ученые из Chinese Academy of Sciences продемонстрировали работу нейрочипа, с помощью которого человек может управлять курсором на экране, инвалидным креслом, роботизированной рукой и даже роботом-собакой. Технологию успешно протестировали на парализованном пациенте.

"Китайцам удалось сделать имплант размером в два раза меньше, чем у Neuralink, и внедрить его парализованному пациенту. Для этого им хватило крошечного прокола в черепе диаметром всего 5 миллиметров", – написал Мусин.

Он отметил, что по словам разработчиков, задержка от получения нейронных сигналов до выполнения команд внешними устройствами составляет меньше 100 миллисекунд.

"Это быстрее, чем естественный сигнал от мозга к мышцам у здорового человека. Такие технологии могут стать реальностью и в Казахстане. Поэтому нам нужно готовить кадры и инфраструктуру уже сегодня, чтобы завтра наши соотечественники с особыми потребностями могли пользоваться самыми современными способами реабилитации", – заключил он.

А ранее сообщалось, чт школьница из Алматы собирает воду из воздуха.


