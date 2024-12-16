Багдат Мусин призвал казахстанцев к настоящему патриотизму и личной ответственности

Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин в своем Telegram-канале 16 декабря поделился размышлениями о значении патриотизма и ответственности каждого гражданина за будущее страны, сообщает Zakon.kz.

По словам Мусина, патриотизм заключается не в громких заявлениях, а в повседневных делах: заботе о семье, воспитании детей, добросовестной работе, защите экологии и вносимом в жизнь страны вкладе.

"Если мы хотим сохранить независимость нашей страны и повысить ее потенциал, каждому из нас нужно начать с себя. Когда мы с честью выполняем свои обязанности, наша страна развивается, а вокруг становится лучше", – отметил он.

В своем сообщении он также напомнил слова президента США Джона Кеннеди, сказанные в 1961 году: "Не спрашивайте, что страна может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для своей страны".

Мусин завершил свое обращение пожеланиями мира и процветания Казахстану: "Пусть наша независимость будет прочной, страна мирной, а небо ясным".

Ранее Багдат Мусин поздравил ИТ-специалистов с Днем цифровизации.