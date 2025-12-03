#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Школьница из Алматы собирает воду из воздуха

школьница, доклад, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 15:18 Фото: gov.kz
Алматинская школьница гимназии №79 Дана Кадырбек разработала устройство для сбора воды из атмосферы с помощью современных наноматериалов. Ее проект поддержало Министерство водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что эта установка позволяет эффективно поглощать и конденсировать влагу из воздуха без подключения к электросетям.

В ведомстве уточнили, что министр Нуржан Нуржигитов встретился с ученицей и они подписали меморандум, предусматривающий совместный анализ работы устройства, организацию пилотного внедрения проекта, обмен информацией и данными, а также изучение возможности расширения использования технологии.

Фото: gov.kz

Кроме того, Нуржигитов поручил оказать максимальную поддержку проекту по части внедрения разработки в пилотном режиме.

"Мы давно следим за данной разработкой. Она предлагает уникальное решение в области экономии водных ресурсов, применимое, что особенно важно в отдаленных регионах", – заявил Нуржигитов во время разговора.

Что еще известно о разработке

Она получила высокую оценку на ряде международных и республиканских конкурсов. Проект занял 1-е место среди 36 стран и более 2000 участников на международной выставке WICO в Южной Корее, 1-е место среди 24 стран на Молодежной международной научной ярмарке (YISF) в Индонезии, а также удостоился наград Международной конференции КазНУ и Международного конкурса по космическим технологиям и технике Kazakhstan Smart Space.

Разработка Даны Кадырбек также вошла в число десяти полуфиналистов международной программы по поддержке "зеленых" стартапов Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), реализуемой совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO). Проект прошел отбор из более чем 500 заявок со всего Казахстана.

1 декабря 2025 года в Сочи завершилась Международная естественно-научная олимпиада среди юниоров IJSO-2025. В престижном соревновании приняли участие более 120 учащихся из 21 страны мира. Участники демонстрировали свои знания по физике, химии и биологии. В состав сборной Казахстана вошли шесть учащихся и три руководителя. По итогам научного состязания наши ребята показали 100-процентный результат и завоевали шесть медалей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
