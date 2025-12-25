#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Психические расстройства и брак: эксперты рассказали, кто с кем вступает в союз

исследование психологов, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 21:56 Фото: pixabay
Психологи проанализировали данные национального медицинского страхования более пяти миллионов пар на Тайване, в Дании и Швеции. В итоге они пришли к выводу, что люди выбирают себе партнера по психологическому диагнозу, сообщает Zakon.kz.

По информации Psy Post, исследование охватило девять психических расстройств – среди них депрессия, тревога, биполярное расстройство, СДВГ, аутизм, расстройство пищевого поведения, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения и зависимость от психоактивных веществ.

Согласно выводам специалистов, у людей с диагностированным психическим заболеванием выше вероятность вступить в брак с партнером, имеющим такой же или похожий диагноз. При этом эксперты подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не раскрывает причин этого явления.

Ученые пишут, что у них не было данных о том, когда именно был поставлен диагноз – до или после начала отношений. Это означает, что совпадение диагнозов не всегда связано с осознанным выбором партнера. Кроме того, на статистику мог повлиять фактор общего врача: если супруги наблюдаются у одного специалиста, велика вероятность схожих диагностических решений.

Издание уточняет, что, согласно теории ассортативного спаривания, люди тяготеют к партнерам, схожим с ними по личностным чертам, что может включать и особенности, связанные с психическими расстройствами. Теория близости указывает на то, что люди нередко знакомятся в схожих социальных средах – например, в местах, связанных с употреблением веществ.

В дополнение приводится теория привязанности, объясняющая влечение общими эмоциональными паттернами, и теория социальной идентичности, согласно которой принадлежность к одной группе – в данном случае людям с одинаковыми диагнозами – усиливает чувство понимания и поддержки.

Психологи предполагают, что совпадение диагнозов не позволяет судить о качестве или длительности отношений. Однако общий опыт, по их мнению, может усиливать эмпатию и взаимопонимание, что играет важную роль в динамике пар.

Ранее в Казахстане оценили эффективность цифровой поддержки родителей.

Елена Беляева
Елена Беляева
