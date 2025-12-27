#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Наука и технологии

Роботы показали, что скрывают глубины Арктики

уникальную жизнь под давлением обнаружили глубоководные роботы, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 13:46 Фото: pixabay
В Арктическом океане во время экспедиции Ocean Census Arctic Deep-EXTREME24 с использованием подводных роботов на глубине более 3,6 км ученые обнаружили уникальную экосистему, сформировавшуюся вокруг массивных холмов из кристаллизованного метана, сообщает Zakon.kz.

По информации Scientific American, речь идет о так называемых гидратных холмах Фрейи, расположенных у побережья Гренландии. Эти структуры состоят из замерзших газов и действуют как своеобразные "замороженные рифы", создавая убежище для глубоководных организмов, адаптированных к экстремальным условиям – полному отсутствию света, низким температурам и высокому давлению.

Как уточняется, благодаря роботам ученые зафиксировали самые глубокие из известных на сегодняшний день газогидратных образований – на глубине 3640 м. Кроме того, из холмов выходят метановые факелы, поднимающиеся на высоту до 3300 м в толще воды, что стало рекордным показателем для подобных структур.

По словам экспертов, холмы не являются стабильными образованиями: со временем они разрушаются и формируются заново. По словам профессора Арктического университета Норвегии Джулианы Паньери, эти структуры представляют собой "живые геологические объекты", реагирующие на тектонические процессы, тепловые потоки из недр Земли и изменения окружающей среды.

Издание пишет, что вокруг холмов обитают хемосинтетические организмы – формы жизни, получающие энергию не от солнечного света, а за счет химических реакций. Часть обнаруженных видов ранее встречалась у гидротермальных источников, что указывает на возможную связанность различных экстремальных экосистем Арктики.

Профессор Университета Саутгемптона Джон Копли считает, что выявленные связи между экосистемами холодных сипов и гидротермальных источников подчеркивают необходимость защиты подобных районов от потенциальных последствий глубоководной добычи полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что геологи впервые нашли в метеоритах инопланетный минерал, "виноватый" в жизни на Земле.

