Роботы показали, что скрывают глубины Арктики

В Арктическом океане во время экспедиции Ocean Census Arctic Deep-EXTREME24 с использованием подводных роботов на глубине более 3,6 км ученые обнаружили уникальную экосистему, сформировавшуюся вокруг массивных холмов из кристаллизованного метана, сообщает Zakon.kz.

По информации Scientific American, речь идет о так называемых гидратных холмах Фрейи, расположенных у побережья Гренландии. Эти структуры состоят из замерзших газов и действуют как своеобразные "замороженные рифы", создавая убежище для глубоководных организмов, адаптированных к экстремальным условиям – полному отсутствию света, низким температурам и высокому давлению.

Как уточняется, благодаря роботам ученые зафиксировали самые глубокие из известных на сегодняшний день газогидратных образований – на глубине 3640 м. Кроме того, из холмов выходят метановые факелы, поднимающиеся на высоту до 3300 м в толще воды, что стало рекордным показателем для подобных структур.

По словам экспертов, холмы не являются стабильными образованиями: со временем они разрушаются и формируются заново. По словам профессора Арктического университета Норвегии Джулианы Паньери, эти структуры представляют собой "живые геологические объекты", реагирующие на тектонические процессы, тепловые потоки из недр Земли и изменения окружающей среды.

Издание пишет, что вокруг холмов обитают хемосинтетические организмы – формы жизни, получающие энергию не от солнечного света, а за счет химических реакций. Часть обнаруженных видов ранее встречалась у гидротермальных источников, что указывает на возможную связанность различных экстремальных экосистем Арктики.

Профессор Университета Саутгемптона Джон Копли считает, что выявленные связи между экосистемами холодных сипов и гидротермальных источников подчеркивают необходимость защиты подобных районов от потенциальных последствий глубоководной добычи полезных ископаемых.

