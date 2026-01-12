#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые назвали необычный способ борьбы с тревогой

Фото: freepik
Специалисты выяснили, что звуки шепота или шуршания, записанные на аудио- и видеоматериалах и вызывающие "мурашки" по всему телу, могут способствовать снижению внутреннего напряжения, сообщает Zakon.kz.

Какие именно стимулы вызывают звуки, до конца не ясно. Исследования упоминают шепот, тихие ритмичные звуки, постукивание и треск, однако универсальных "триггеров", одинаково работающих для всех, пока не найдено, пишет The Conversation.

"Реакция индивидуальна и возникает не у всех. По оценкам ученых, ее испытывает около 20% людей. Эффект может усиливаться за счет визуальных элементов и ожиданий самого человека", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что научных доказательств терапевтической эффективности таких звуков пока нет, однако многие отмечают, что такой контент помогает им расслабиться и легче заснуть.

Ранее врач пояснил, что желание постоянно двигать ногой может возникать по разным причинам – от стресса до нарушений в работе нервной системы.

Николай Ежелев
Последние
Популярные
