Ученые открыли, что жители Помпей купались в сточных водах

Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась неприятная реальность, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В научной статье говорится, что вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека.

Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.

Помпеи, погребенные под пеплом Везувия в 79 году, часто воспринимают как типично римский город. Однако большую часть истории им управляла местная италийская аристократия – в первую очередь самниты – народ с собственной культурой. Только после 80 года до нашей эры Помпеи стали римской колонией, всего за 159 лет до извержения вулкана.

Самниты, как и римляне, любили общественные бани. В городе они построили по крайней мере пять таких комплексов. Среди самых известных – Стабийские и Республиканские бани, возведенные приблизительно в 125 году до нашей эры. Эти сооружения были центрами общественной жизни, местами для встреч и отдыха.

До появления римского акведука жители Помпей не имели централизованной водопроводной системы, они зависели от грунтовых вод: копали колодцы, а воду поднимали с помощью специальных ведер, после чего наполняли ей купели. Это был медленный и трудоемкий процесс, поскольку более эффективных подъемных механизмов в Помпеях в то время не существовало.

Международная группа археологов под руководством Гюль Сюрмелихинди из Майнцского университета в Германии решила выяснить, насколько чистой была вода в этих древних купелях.

Ученые обратились к необычному источнику информации – карбонатному налету, который столетиями формировался внутри водопроводной инфраструктуры: в колодцах, бассейнах, дренажных каналах и позже – в римском акведуке.

Минералогический анализ налета показал резкие различия между водой, которую поднимали из колодца глубиной 40 метров, и водой в купелях. Вода в помпейских банях была с низким значением стабильных изотопов углерода, что указывает на большое количество органических веществ в ней. В воде из колодцев таких веществ почти не оказалось.

Наличие органики говорит об "антропогенном загрязнении". Иными словами, вода в помпейских банях была намного "грязнее", чем в колодцах. Этому способствовали сами посетители бань.

Причина такой антисанитарии кроется в технологических ограничениях того времени. Подъем воды из глубоких колодцев системой ведер шел очень медленно. Исследователи подсчитали, что за час можно было поднять от 900 до 5000 литров воды. Этого объема хватало, чтобы полностью менять воду в купелях один или два раза в день.

То есть "загрязнение" происходило уже в самих банях. По мнению авторов исследования, источником становились пот, кожное сало и моча посетителей. При постоянном потоке людей вода часто оставалась в купелях без полноценного обновления. Ситуация коренным образом изменилась после того, как Помпеи перешли под контроль Рима.

