Из-за цвета воды жители Жезказгана перестали полноценно купаться в своих квартирах

Качество и коричневый цвет воды в городе Жезказган не позволяют горожанам нормально принимать водные процедуры. Более того, горожане опасаются за свое здоровье, сообщает Zakon.kz.

Со слов горожан, это проблема не одного дня, она длится годами. От цвета воды страдает не только сантехника в их квартирах, но и они сами. Жители Жезказгана убеждены, что вода в их квартирах напрямую наносит вред здоровью.

Во-первых, страдают дети, которых мамы не решаются купать в такой воде. Кроме того, у горожан возникают опасения по поводу риска возникновения у них кожных болезней. Первые признаки – это зуд на руках, который уже сигнализирует о дерматологических или инфекционных заболеваниях. О своих проблемах они рассказали корреспонденту первого канала "Евразия".

А в Костанайской области многоэтажки затопило канализационными водами.