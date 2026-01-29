#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.17
600.89
6.63
Наука и технологии

Астронавты отыскали древнее озеро, скрытое в саудовской пустыне

Снимок из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 03:30 Фото: NASA
Расположенный в затопленной котловине пустыни Нафуд, город Джубба (Саудовская Аравия) процветает там, где в прошлом "правила" вода. Когда-то на его месте было обширное озеро, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Galaxy, теперь же высохшая котловина хранит в себе историю древних климатических изменений, стойкости человечества и впечатляющего ландшафта, сформированного временем.

Окруженный высокими дюнами и палящей жарой, этот отдаленный поселок выделяется на спутниковых снимках как лоскутное одеяло из ярких зеленых кругов, свидетельствующее об удивительной сельскохозяйственной жизни, питаемой скрытыми грунтовыми водами.

Расположение Джуббы в пределах древнего озера протяженностью приблизительно в 20 км и шириной в 4 км, помогло ей сохранить уникальный микроклимат. Близлежащая гора Джабаль Умм Синман, высота которой достигает 1264 метра, играет важную роль.

Ее силуэт с двумя горбами, напоминающий отдыхающего верблюда, вдохновил на название, которое переводится как "гора с двумя верблюжьими горбами". Как отмечается в отчете обсерватории Земли НАСА, массивная форма горы создает "ветровую тень", защищая город от большей части песка, переносимого преобладающими пустынными ветрами с запада на восток.

Этот естественный барьер также способствовал развитию сельского хозяйства. Большая часть современного земледелия в этом районе основана на круговом орошении, образующем характерные круглые поля, видимые с орбиты. Благодаря подземному водоносному горизонту поселение продолжает получать доступ к воде даже в этой крайне засушливой зоне.

Ранее ученые разглядели в океане гигантскую дыру с загадочным содержимым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В пустыне Саудовской Аравии нашли доисторические "дорожные знаки"
12:33, 01 октября 2025
В пустыне Саудовской Аравии нашли доисторические "дорожные знаки"
В Саудовской Аравии построят горнолыжный курорт в центре пустыни
03:40, 23 июня 2025
В Саудовской Аравии построят горнолыжный курорт в центре пустыни
Спутники показали, как Саудовская Аравия преобразила пустынный остров в "Вечный сад"
07:29, 03 июня 2025
Спутники показали, как Саудовская Аравия преобразила пустынный остров в "Вечный сад"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скажите королю: Фьюри оставил послание Усику
03:59, 30 января 2026
Скажите королю: Фьюри оставил послание Усику
Постараюсь найти способ выиграть: Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Соболенко
03:21, 30 января 2026
Постараюсь найти способ выиграть: Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Соболенко
Пётр Ян – о третьем бое с Двалишвили: Побью его ещё раз
02:59, 30 января 2026
Пётр Ян – о третьем бое с Двалишвили: Побью его ещё раз
Волкановски назвал топ-5 своих лучших боёв
02:23, 30 января 2026
Волкановски назвал топ-5 своих лучших боёв
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: