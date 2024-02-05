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Какие виды рака могут передаваться по наследству

Какие виды рака могут передаваться по наследству Фото: pixabay
Онколог-хирург Юлия Шубина перечислила виды рака, которые могут передаваться по наследству, сообщает Zakon.kz.

В интервью "ФедералПресс" она рассказала, что рак – это только вид злокачественных опухолей, поэтому по некоторым органам у людей он может быть наследственным.

"Например, рак молочной железы, яичников, определенный вид рака щитовидной железы (медуллярный рак) и некоторые виды рака толстого кишечника могут передаваться по наследству. Если в семье мама или бабушка болели, можно сдать анализ на генетический риск рака молочной железы и яичников. Отмечу, что на риск развития рака молочной железы можно сдать кровь", – сказала она.

Онколог также метила, что известны и семейные случаи медуллярного рака.

"Например, если болел папа или дедушка, надо сдать кровь на кальцитонин. Этот гормон представляет сам факт наличия рака. Выявить предрасположенность к этому заранее пока нельзя. Пациент должен сам быть настороже и проходить обследования, для того чтобы на ранних стадиях начать лечение. Так же и с раком кишечника. Выявить предрасположенность заранее нельзя, как и при раке молочной железы", – подчеркнула она.

Ранее российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о простых способах защиты во время эпидемии. 

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