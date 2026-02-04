#Казахстан в сравнении
Общество

Онкологи бьют тревогу: в Астане сохраняется высокая заболеваемость раком шейки матки

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 14:29 Фото: Zakon.kz
Директор столичной поликлиники №13 Жанерке Ажетова на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) 4 февраля 2026 года привела печальную статистику по раку шейки матки в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанерке Ажетова отметила, что в Казахстане ежегодно регистрируется около 1 800 новых случаев рака шейки матки, при этом более 600 женщин ежегодно умирают от данного заболевания.

"Это означает, что каждый день выявляется около пяти новых случаев и ежедневно две женщины теряют жизнь вследствие рака шейки матки. В Астане в 2023 году на диспансерном учете состояли 834 женщины с данным диагнозом, тогда как в 2022 году их число составляло 735. Ежегодно в столице выявляется более 120 новых случаев, а уровень смертности составляет 1,9 на 100 тысяч населения. Рак шейки матки занимает пятое место в структуре онкологических заболеваний среди женщин Астаны, при этом, несмотря на улучшение ранней диагностики, сохраняется высокая заболеваемость и рост запущенных форм", – сетует она.

Наиболее эффективным методом первичной профилактики данного заболевания признается вакцинация против вируса папилломы человека.

"Вакцинация предотвращает инфицирование онкогенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ), снижает риск развития предраковых состояний и рака и формирует стойкий иммунный ответ, превосходящий защиту после естественного заражения. В городе Астане с 20 сентября 2024 года в рамках Национального календаря прививок начата вакцинация девочек в возрасте 11-13 лет против ВПЧ. По итогам 2025 года первой дозой вакцины были привиты 7 094 девочки, что составило 47,18% от целевой группы. По состоянию на 1 января 2026 года второй дозой вакцины привиты 8 035 девочек, охват составил 42,8%", – резюмировала спикер.

Отмечается, что в столице вакцинация проводится бесплатно во всех поликлиниках для девочек от 11 до 13 лет 11 месяцев 29 дней с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

18 ноября 2025 года врач, руководитель общественного фонда Medsupport.kz Ботагоз Каукенова рассказала, что дает взрослым вакцинация против вируса папилломы человека.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
