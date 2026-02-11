#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые обнаружили природное средство для борьбы с ожирением печени

Фото: freepik
Иностранные ученые нашли естественное средство для борьбы с ожирением печени. Уровень жира в ней снижают полифенолы из китайской оливы, заявили исследователи. Подробнее расскажет Zakon.kz.

Ученые проанализировали, какое влияние оказывают полифенолы из китайской оливы на жировой обмен в клетках печени человека. Эксперимент проводили в специальной лаборатории. Использовали модель "жировой перегрузки": клетки HepG2 обрабатывали жирной кислотой, чтобы вызвать такое же состояние, как на ранних стадиях жировой болезни печени. Результаты исследования опубликовали в издании Frontiers in Nutrition.

Добавление экстракта китайской оливы привело к значительному уменьшению внутриклеточного жира и триглицеридов. Чем сильнее концентрация вещества, тем лучше эффект, заметили ученые. Активность генов, отвечающих за синтез жира, снижалась. А вот гены, связанные с расщеплением и окислением, наоборот, становились активнее.

Авторы отмечают: результаты получены в клеточной модели. Это значит, что говорить о лечении таким способом еще рано. Тем не менее работа показала, что полифенолы китайской оливы могут поддерживать здоровье печени. Для того, чтобы подтвердить эффект, нужны дальнейшие исследования на животных и людях.

Ранее Zakon.kz писал, почему даже здоровая еда может навредить печени.

Денис Брагин
Денис Брагин
