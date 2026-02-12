Робот-учитель появился в школе Азербайджана: директор рад, ученики не особо

На днях первый робот-учитель "Бильгя-бот" провел урок в школе Баку, сообщает Zakon.kz.

Умная машина разговаривает на 30 языках и может работать без остановки восемь часов. Требуется лишь высокоскоростной интернет, передает "МИР 24".

"Робот помогает ученикам лучше разбираться в технологиях и следить за новыми разработками. Он помогает также на уроках математики и физики, при создании моделей и работе с 3D-принтером. Кроме того, роботы частично заменяют библиотеку в цифровом формате. Мы стараемся использовать эти возможности практически во всех школьных процессах", – отметил директор школы Шамсаддин Бешар.

Робот-учитель – это пилотный проект Министерства образования Азербайджана и действует в одном лицее Баку.

"Если система покажет эффективность, то подобные помощники появятся и в других школах столицы республики", – говорится в репортаже.

Однако школьники хоть и оценили современные технологии, но пожелали сохранить традиционную форму взаимодействия в школе.

"Робот, конечно, крутой. Но настоящего учителя он не заменит – живое общение и внимание педагога для меня очень важны", – поделился ученик 4-го класса Зия Мухтарлы.

Специалисты по всему миру жалуются, что искусственный интеллект вытесняет их из любимых профессий.