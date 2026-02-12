#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Наука и технологии

Робот-учитель появился в школе Азербайджана: директор рад, ученики не особо

Робот-учитель в Баку, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 08:38 Фото: pixabay
На днях первый робот-учитель "Бильгя-бот" провел урок в школе Баку, сообщает Zakon.kz.

Умная машина разговаривает на 30 языках и может работать без остановки восемь часов. Требуется лишь высокоскоростной интернет, передает "МИР 24".

"Робот помогает ученикам лучше разбираться в технологиях и следить за новыми разработками. Он помогает также на уроках математики и физики, при создании моделей и работе с 3D-принтером. Кроме того, роботы частично заменяют библиотеку в цифровом формате. Мы стараемся использовать эти возможности практически во всех школьных процессах", – отметил директор школы Шамсаддин Бешар.

Робот-учитель – это пилотный проект Министерства образования Азербайджана и действует в одном лицее Баку.

"Если система покажет эффективность, то подобные помощники появятся и в других школах столицы республики", – говорится в репортаже.

Однако школьники хоть и оценили современные технологии, но пожелали сохранить традиционную форму взаимодействия в школе.

"Робот, конечно, крутой. Но настоящего учителя он не заменит – живое общение и внимание педагога для меня очень важны", – поделился ученик 4-го класса Зия Мухтарлы.

Специалисты по всему миру жалуются, что искусственный интеллект вытесняет их из любимых профессий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Учитель щупал школьниц на уроках
13:35, 28 апреля 2025
Учитель щупал школьниц на уроках
Робот судебный исполнитель появился в Казахстане
11:30, 18 января 2024
Робот судебный исполнитель появился в Казахстане
В Афинах госпитализировали раненых ученика и директора школы
08:08, 29 марта 2024
В Афинах госпитализировали раненых ученика и директора школы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
09:43, Сегодня
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
09:27, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
В Шотландии выразили поддержку Исламу Чеснокову после неудачного дебюта за "Хартс"
09:19, Сегодня
В Шотландии выразили поддержку Исламу Чеснокову после неудачного дебюта за "Хартс"
Стало известно о состоянии сноубордистки после жуткого падения на ОИ
09:08, Сегодня
Стало известно о состоянии сноубордистки после жуткого падения на ОИ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: